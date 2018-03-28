Суд приостановил работу цеха службы доставки суши «Харакири» на три месяца

Доставка работает, несмотря на решение суда, убедился корреспондент НГС

Одна из старейших служб доставки суши «Харакири» в Новосибирске временно прекратит свою работу — сегодня, 28 марта, Центральный районный суд вынес решение по делу ООО «Суши-Экспресс» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (статья 6.6. КоАП РФ).





«В решении нет штрафа, это административное приостановление деятельности до трёх месяцев. Я отправила решение по делу для публикации на сайте суда», — сообщила корреспонденту НГС Анна Кашарина, помощник судьи по гражданским делам Александра Бутырина.





Корреспондент НГС отправил запрос в «Суши-Экспресс». Первый запрос в компанию о пяти случаях острой кишечной инфекцией у клиентов, отправленный 21 марта, пока также остался без ответа.





Решение суда вступило в силу сразу же после вынесения, пояснили в суде. Корреспондент НГС заказал в «Харакири» доставку суши — курьера обещали прислать через полтора часа.





Роспотребнадзор проверял ООО «Суши-Экспресс» с 20 марта — ведомство сообщило о пяти случаях острой кишечной инфекции у новосибирцев, поевших суши от этой службы доставки.





Компания «Суши-экспресс» занимается доставкой суши под торговой маркой «Харакири». Это первая доставка японской и китайской кухни в Новосибирске, основанная в 2003 году, говорится на сайте службы.





Уточнение: После публикации новости в редакцию поступил ответ на запрос из «Суши-Экспресс». В нём говорится, что суд не стал взыскивать с компании, но потребовал устранить все нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Часть этих нарушений (приобретение бактерицидных ламп, дополнительных раковин, приобретение и маркировка дополнительных досок) была выполнена до рассмотрения дела в суде, подчеркнули в компании. Сейчас «Суши-Экспресс» устраняет другие нарушения, в частности, организацией второго входа. «До момента устранения всех нарушений деятельность кулинарного цеха ООО "Суши-Экспресс", к которому имеются претензии со стороны Роспотребнадзора, временно приостановлена. Работу службы доставки никто не приостанавливал, она продолжается в обычном режиме», — сообщили в компании, уточнив, что в составе службы доставки работает шесть цехов. В «Суши-Экспресс» добавили, что вопросы с пострадавшими уже урегулированы.