Суд приостановил работу цеха службы доставки суши «Харакири» на три месяца

Доставка работает, несмотря на решение суда, убедился корреспондент НГС 
Доставка работает, несмотря на решение суда, убедился корреспондент НГС 

Одна из старейших служб доставки суши «Харакири» в Новосибирске временно прекратит свою работу — сегодня, 28 марта, Центральный районный суд вынес решение по делу ООО «Суши-Экспресс» о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (статья 6.6. КоАП РФ).


«В решении нет штрафа, это административное приостановление деятельности до трёх месяцев. Я отправила решение по делу для публикации на сайте суда», — сообщила корреспонденту НГС Анна Кашарина, помощник судьи по гражданским делам Александра Бутырина.


Корреспондент НГС отправил запрос в «Суши-Экспресс». Первый запрос в компанию о пяти случаях острой кишечной инфекцией у клиентов, отправленный 21 марта, пока также остался без ответа.


Решение суда вступило в силу сразу же после вынесения, пояснили в суде. Корреспондент НГС заказал в «Харакири» доставку суши — курьера обещали прислать через полтора часа.


Роспотребнадзор проверял ООО «Суши-Экспресс» с 20 марта — ведомство сообщило о пяти случаях острой кишечной инфекции у новосибирцев, поевших суши от этой службы доставки. 


Компания «Суши-экспресс» занимается доставкой суши под торговой маркой «Харакири». Это первая доставка японской и китайской кухни в Новосибирске, основанная в 2003 году, говорится на сайте службы.


Уточнение: После публикации новости в редакцию поступил ответ на запрос из «Суши-Экспресс». В нём говорится, что суд не стал взыскивать с компании, но потребовал устранить все нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Часть этих нарушений (приобретение бактерицидных ламп, дополнительных раковин, приобретение и маркировка дополнительных досок) была выполнена до рассмотрения дела в суде, подчеркнули в компании. Сейчас «Суши-Экспресс» устраняет другие нарушения, в частности, организацией второго входа. «До момента устранения всех нарушений деятельность кулинарного цеха ООО "Суши-Экспресс", к которому имеются претензии со стороны Роспотребнадзора, временно приостановлена. Работу службы доставки никто не приостанавливал, она продолжается в обычном режиме», — сообщили в компании, уточнив, что в составе службы доставки работает шесть цехов. В «Суши-Экспресс» добавили, что вопросы с пострадавшими уже урегулированы.

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