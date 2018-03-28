Куда бежать: после пожара в кемеровском ТЦ спасатели выпустили памятку об эвакуации

Главное правило — сохранять спокойствие

В среду, 28 марта, Главное управление МЧС России по Новосибирской области разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами поведения при эвакуации из торговых центров при пожаре.





При эвакуации из торгового центра в МЧС России советуют соблюдать спокойствие и порядок и покидать здание по планам эвакуации. Сохраняя спокойствие, нужно покинуть здание через любой пожарный выход. Если двигаться предстоит в толпе, то необходимо успокаивать паникёров и помогать оцепеневшим от страха людям.





В случае, если путь лежит через задымлённые участки, необходимо задержать дыхание, или прикрыть рот и нос смоченным водой платком или рукавом одежды.





Советы от МЧС при эвакуации из ТЦ





«Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода», — приводит ещё одно правило МЧС.





Заходить в помещения с большим количеством дыма строжайше запрещено. Кроме того, спасатели предостерегают, что не нужно подниматься на верхние этажи или прятаться в удалённых замкнутых помещениях. Пользоваться лифтом категорически нельзя. Если покинуть здание не получилось, то следует оставаться на месте и ждать спасателей.





Памятка от спасателей





«Окна — самый крайний путь к спасению. Использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше 3-го этажа. Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно. Если вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара», — рекомендуют спасатели.





Выбравшись из здания, нужно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также позвонить спасателям и указать точный адрес горящего здания.





Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» начался 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Вчера корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию массового митинга, на который в центре Кемерово собрались тысячи человек.