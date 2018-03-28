Обвиняемый в убийстве вырвал из дела страницу с показаниями: будут судить по новой статье

Теперь мужчину будут судить не только за бандитизм и убийство, но и за вмешательство в работу следователя

В Новосибирске пойдёт под суд предполагаемый член вооружённой банды, который разорвал компрометирующую его страницу из уголовного дела.







Инцидент произошёл в СИЗО-1 на улице Караваева, рассказала корреспонденту НГС старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по НСО прокуратуры Новосибирской области Василина Ковтун.







Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, 17 января 2018 года обвиняемый в убийстве и бандитизме мужчина знакомился с материалами своего уголовного дела. Чтобы уничтожить доказательства своей вины, он вырвал и разорвал один из листов с показаниями сообщника.







Обвиняемый пошёл на это, несмотря на то, что рядом были следователь и адвокат, добавила Василина Ковтун.







Теперь мужчина пойдёт под суд ещё и за «вмешательство в деятельность следователя» (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.







«Дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска», — уточнили в облпрокуратуре.







Ранее в Новосибирский областной суд ушло первое уголовное дело в отношении того же мужчины и пятерых его сообщников. Следователи предполагают, что они входили в состав этнической преступной группировки, пояснила Василина Ковтун.







Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, банда была замешана в нескольких преступлениях, в числе которых были убийство и покушения на убийства. Один из эпизодов произошёл ночью 27 декабря 2016 года в Искитиме: тогда, по версии следствия, бандиты попытались убить водителя и пассажира машины во дворе многоэтажки. Испуганные мужчины выбежали из автомобиля, а бандиты начали в них стрелять. Пассажиру удалось убежать, а водитель уйти не смог: преследователи его добили. Пострадавший умер на месте.







Как выяснили следователи, водителя убили за то, что он дал показания против родственника одного из бандитов.