Обвиняемый в убийстве вырвал из дела страницу с показаниями: будут судить по новой статье

Теперь мужчину будут судить не только за бандитизм и убийство, но и за вмешательство в работу следователя
Теперь мужчину будут судить не только за бандитизм и убийство, но и за вмешательство в работу следователя

В Новосибирске пойдёт под суд предполагаемый член вооружённой банды, который разорвал компрометирующую его страницу из уголовного дела.


Инцидент произошёл в СИЗО-1 на улице Караваева, рассказала корреспонденту НГС старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по НСО прокуратуры Новосибирской области Василина Ковтун.


Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, 17 января 2018 года обвиняемый в убийстве и бандитизме мужчина знакомился с материалами своего уголовного дела. Чтобы уничтожить доказательства своей вины, он вырвал и разорвал один из листов с показаниями сообщника.


Обвиняемый пошёл на это, несмотря на то, что рядом были следователь и адвокат, добавила Василина Ковтун.


Теперь мужчина пойдёт под суд ещё и за «вмешательство в деятельность следователя» (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.


«Дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска», — уточнили в облпрокуратуре.


Ранее в Новосибирский областной суд ушло первое уголовное дело в отношении того же мужчины и пятерых его сообщников. Следователи предполагают, что они входили в состав этнической преступной группировки, пояснила Василина Ковтун.


Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, банда была замешана в нескольких преступлениях, в числе которых были убийство и покушения на убийства. Один из эпизодов произошёл ночью 27 декабря 2016 года в Искитиме: тогда, по версии следствия, бандиты попытались убить водителя и пассажира машины во дворе многоэтажки. Испуганные мужчины выбежали из автомобиля, а бандиты начали в них стрелять. Пассажиру удалось убежать, а водитель уйти не смог: преследователи его добили. Пострадавший умер на месте.


Как выяснили следователи, водителя убили за то, что он дал показания против родственника одного из бандитов.

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