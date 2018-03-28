Стена обрушилась в школе в Новосибирской области

Так сейчас выглядит левое крыло первого этажа школы

Днём 28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал.





«Про стену всё понятно, так и есть, — подтвердил корреспонденту НГС по телефону работник школы, который отказался представиться. — По техническим причинам, без комментариев». Собеседник добавил, что директор школы Ирина Черникова сегодня находится в Сузуне на совещании.







«Стена упала в закрытом левом крыле школы, это бывший кабинет психолога, — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» ещё одна жительница Бобровки. — Школа давно уже находится в аварийном состоянии. Первый этаж полностью закрыт из-за трещин и большой вероятности обрушения стен».







Похожий случай произошёл несколько лет назад в Новосибирске — на улице Станиславского обрушилась часть стены общежития.