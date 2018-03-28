Заделали на время: с Вокзальной магистрали пропала огромная яма

Ямы на Советской больше нет
Ямы на Советской больше нет

Новосибирские дорожники забетонировали яму на пересечении Советской и Вокзальной магистрали — следующий этап работ начнётся, когда потеплеет.


«Это временное благоустройство. Сейчас залили бетоном — так сказать, в зимнем варианте восстановили поверхность проезжей части», — рассказал корреспонденту НГС начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.


Следующий этап работ, по его словам, начнётся, когда на улице потеплеет — тогда этот участок можно будет асфальтировать. «Cрок — до мая привести всё в нормативное состояние», — пояснил Сердюк. Ограничение сквозного движения на перекрёстке Вокзальной магистрали и Советской с сегодняшнего дня сняли.


Коммунальная авария в центре города произошла 24 марта — из-за прорыва теплотрассы улицы затопило водой

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