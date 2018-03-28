Охота за водителями: ГИБДД и приставы вышли ловить должников на Мочищенском шоссе
Сегодня, 28 марта, новосибирские автоинспекторы и судебные приставы устроили операцию «Дебитор» на 1-м Мочищенском шоссе: среди водителей ищут должников, которые забыли заплатить штрафы за нарушения ПДД.
«Сотрудники ГИБДД останавливают транспортные средства, проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Судебные приставы, соответственно, выписывают свои материалы, привлекают их к ответственности», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В автоинспекции уточнили, что операция «Дебитор» проходит с 9:00 до 14:00 возле старого поста ГИБДД недалеко от перекрёстка 1-го Мочищенского и Дачного шоссе. Самым злостным должникам грозит наказание: приставы могут ограничить их в праве управления транспортом, запретить регистрационные действия с машиной или закрыть неплательщикам выезд из России.
Особое внимание автоинспекторы и приставы обращают на тех водителей, которые не оплатили больше 10 штрафов ГИБДД или должны больше чем
«Хотелось бы напомнить, что если человек лишён [прав], срок не начинается, пока водительское не будет изъято», — предупредили в Госавтоинспекции.
В феврале ГИБДД и приставы уже проводили подобную акцию в этом же месте: тогда ловить должников им помогал секретный прибор.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска