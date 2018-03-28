Охота за водителями: ГИБДД и приставы вышли ловить должников на Мочищенском шоссе

Операция «Дебитор» продлится до 14:00
Операция «Дебитор» продлится до 14:00

Сегодня, 28 марта, новосибирские автоинспекторы и судебные приставы устроили операцию «Дебитор» на 1-м Мочищенском шоссе: среди водителей ищут должников, которые забыли заплатить штрафы за нарушения ПДД.


«Сотрудники ГИБДД останавливают транспортные средства, проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Судебные приставы, соответственно, выписывают свои материалы, привлекают их к ответственности», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В автоинспекции уточнили, что операция «Дебитор» проходит с 9:00 до 14:00 возле старого поста ГИБДД недалеко от перекрёстка 1-го Мочищенского и Дачного шоссе. Самым злостным должникам грозит наказание: приставы могут ограничить их в праве управления транспортом, запретить регистрационные действия с машиной или закрыть неплательщикам выезд из России.


Особое внимание автоинспекторы и приставы обращают на тех водителей, которые не оплатили больше 10 штрафов ГИБДД или должны больше чем 10 000 рублей. Кроме того, автоинспекторы ищут водителей, которые лишены водительских прав, но до сих пор их не сдали.


«Хотелось бы напомнить, что если человек лишён [прав], срок не начинается, пока водительское не будет изъято», — предупредили в Госавтоинспекции.


Водителей с неоплаченными штрафами ловят возле старого поста ГИБДД
Водителей с неоплаченными штрафами ловят возле старого поста ГИБДД


В феврале ГИБДД и приставы уже проводили подобную акцию в этом же месте: тогда ловить должников им помогал секретный прибор.

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