На площади Лунинцев погасли светофоры

Отключение светофоров оказалось плановым

Утром 28 марта на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры: восстановить их работу специалисты планируют до 12:00.







Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс.Картах около 9 часов утра.







«Это плановое отключение по замене аварийного участка кабеля. Подготовительные работы проведены ещё вчера. <…> Все службы уведомлены — областная ГИБДД, городская, ГУБО, мэрия и министерство транспорта», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что закончить работу на перекрёстке специалисты планируют к 12:00.





Вчера и позавчера не работали светофоры на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» — рабочие меняли там силовой кабель.