На площади Лунинцев погасли светофоры
Утром 28 марта на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска отключились светофоры: восстановить их работу специалисты планируют до 12:00.
Отметка о том, что светофоры на кольце не работают, появилась на Яндекс.Картах около 9 часов утра.
«Это плановое отключение по замене аварийного участка кабеля. Подготовительные работы проведены ещё вчера. <…> Все службы уведомлены — областная ГИБДД, городская, ГУБО, мэрия и министерство транспорта», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что закончить работу на перекрёстке специалисты планируют к 12:00.
Вчера и позавчера не работали светофоры на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» — рабочие меняли там силовой кабель.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть telegram-канал, где мы не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим. Подписывайтесь!
Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой