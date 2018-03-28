«Сузуки» перевернулся на крышу после ДТП в Заельцовском районе
Утром 28 марта на Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Suzuki Swift и Renault — после столкновения Suzuki перевернулся на крышу.
Авария случилась около 8:00 недалеко от остановки «Зареченская».
«Suzuki Swift двигался по улице Георгия Колонды со стороны Красного проспекта в сторону улицы Светлановской в прямом направлении. Renault, выезжая с остановки, не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил "Сузуки". "Рено" врезался в боковую правую часть "Сузуки". От удара водитель "Сузуки" потерял управление и, наехав на ограждение, перевернулся», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД.
Ранее стало известно, что перевернувшийся автомобиль затруднил проезд по Большевистской в сторону центра Новосибирска.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас»