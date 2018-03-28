«Сузуки» перевернулся на крышу после ДТП в Заельцовском районе

Автомобиль «Сузуки» перевернулся после бокового удара

Утром 28 марта на Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Suzuki Swift и Renault — после столкновения Suzuki перевернулся на крышу.





Авария случилась около 8:00 недалеко от остановки «Зареченская».





«Suzuki Swift двигался по улице Георгия Колонды со стороны Красного проспекта в сторону улицы Светлановской в прямом направлении. Renault, выезжая с остановки, не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил "Сузуки". "Рено" врезался в боковую правую часть "Сузуки". От удара водитель "Сузуки" потерял управление и, наехав на ограждение, перевернулся», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД.





В ДТП никто не пострадал





Ранее стало известно, что перевернувшийся автомобиль затруднил проезд по Большевистской в сторону центра Новосибирска.