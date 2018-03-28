Сибирячка увидела космический корабль в ночном небе

Жительница ОбьГЭС Ольга Ильина сфотографировала пролетающую над Новосибирском международную космическую станцию.


Для съёмки Ольга использует только фотоаппарат
Для съёмки Ольга использует только фотоаппарат


Девушка рассказала, что МКС отлично видна на ночном небе даже невооружённым глазом: станция очень яркая и постоянно движется.


«27 марта в 21:45 поймали МКС. Она летела с юго-запада на юг, максимальная высота над горизонтом 29°. Сфотографировали с большой выдержкой от Новосибирской ГЭС. На снимке вид на Обское море, справа набережная ОбьГЭС с фонарями. На небе хорошо видно созвездие Ориона. Видна траектория МКС — это линия как раз пролегает над звездой Сириус, самой яркой на небе в этом сезоне», — рассказала Ольга корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» .


По наблюдениям девушки, МКС можно наблюдать в ночном небе регулярно, если только над Новосибирском нет сильной облачности.


В июле прошлого года горожане также заметили в небе над городом корабль «Союз МС-05», но решили, что это метеорит.

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