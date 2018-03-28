Перевернувшаяся машина собрала пробку на Большевистской
Утром 28 марта перевернувшийся автомобиль затруднил проезд по Большевистской в сторону центра Новосибирска.
Фотографию с места аварии в редакцию НГС прислал читатель.
По словам очевидца, лежащую на крыше машину он заметил недалеко от разъезда Иня примерно в 6:40. На месте ДТП работали автоинспекторы, на подъезде к перевёрнутому автомобилю собралась серьёзная пробка.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас проехать в этом месте можно уже относительно свободно.
В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала, сообщили корреспонденту НГС в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В начале марта ещё один автомобиль сломал ограждение и перевернулся на крышу на улице Немировича-Данченко напротив центра нейрохирургии. По наблюдениям очевидца, авария обошлась без пострадавших.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)