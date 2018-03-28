Перевернувшаяся машина собрала пробку на Большевистской

На место аварии приехали автоинспекторы
На место аварии приехали автоинспекторы

Утром 28 марта перевернувшийся автомобиль затруднил проезд по Большевистской в сторону центра Новосибирска.


Фотографию с места аварии в редакцию НГС прислал читатель.


По словам очевидца, лежащую на крыше машину он заметил недалеко от разъезда Иня примерно в 6:40. На месте ДТП работали автоинспекторы, на подъезде к перевёрнутому автомобилю собралась серьёзная пробка. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас проехать в этом месте можно уже относительно свободно. 


В сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала, сообщили корреспонденту НГС в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Новосибирской области.


В целом к половине восьмого утра пробки в Новосибирске достигли трёх баллов
В целом к половине восьмого утра пробки в Новосибирске достигли трёх баллов


В начале марта ещё один автомобиль сломал ограждение и перевернулся на крышу на улице Немировича-Данченко напротив центра нейрохирургии. По наблюдениям очевидца, авария обошлась без пострадавших.

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