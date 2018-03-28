Новосибирский самолет чудом избежал катастрофы в аэропорту Домодедово

Все пассажиры были эвакуированы.
Все пассажиры были эвакуированы.

Во время взлета самолета авиакомпании S7, следовавшего рейсом №173 Москва – Новосибирск вечером 27 марта, в салоне неожиданно сначала появился неприятный запах, а затем возникло задымление. Пассажиры подняли тревогу и разгонявшийся по взлетной полосе самолет смог остановиться. Все пассажиры были эвакуированы.


«Мы должны были взлететь в 21:30, сидели в самолете, - рассказала корреспонденту НГС пассажирка Марина. – Пилот говорит, что мы скоро взлетаем, а на запах, который есть в самолете можно не обращать внимание, как показывает практика, он сейчас развеется. Проходит еще несколько минут и самолет начинает набирать скорость, чтобы взлетать. И в это время, когда он начал движение, салон самолета начинает наполняться дымом с ужасным каким-то едким «химическим» запахом.


Буквально за секунды этим дымом наполнился весь салон, что стало невозможно дышать. Все стали кричать, чтобы остановили самолет, чтобы мы только не взлетели. Самолет начал тормозить, с искрами, с толчками, стюардессы закричали, что нужно быстрее эвакуироваться. Я схватила все свои вещи потому, что уже была в платье - в салоне было жарко. Выпрыгнула на этот трап-горку. А стюардессы кричат, чтобы мы отбегали подальше от самолета потому, что на борту много тонн топлива. Все побежали в противоположную сторону по взлетной полосе, обуваясь и одеваясь на ходу.


Какое-то время мы стояли на полосе и мерзли. Сначала машин МЧС не было, потом мы увидели, что едут три машины, но едут почему-то к другому самолету. Машины постояли около него и только потом поехали в нашу сторону, сделав огромный крюк. При этом мы просто стоим толпой недалеко от самолета, который дымит, и не знаем, что делать. И только еще минут через 10 за нами подъехали два автобуса.  Нас завезли в здание, сидим просто на полу – сидеть негде, дали по бутылке воды. Сейчас нам сказали, что готовят борт, снимают багаж с того самолета, обещают дать нам горячее питание».


По телефону справочной службы аэропорта Домодедово корреспонденту НГС сообщили, что никаких сведений о задержках рейса у них нет и предложили за разъяснениями обратиться в пресс-службу аэропорта. В аэропорту Толмачево сообщили, что знают лишь о том, что вылет рейса №173 задержан, но причина задержки им неизвестна. 


На момент публикации этой новости Марина сообщила, что "...дали новый борт, мы уже сидим в новом самолете. Народ искрометно шутит".


В прошлом году НГС сообщал о происшествии, случившемся на взлетной полосе аэропорта Толмачево, когда самолет самопроизвольно развернулся во время движения по взлетной полосе.

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