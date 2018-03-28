Волейбол: новосибирский «Локомотив-ЦИВС» победил нижневартовский «Университет»

Белгород. II тур, 1-й игровой день
Белгород. II тур, 1-й игровой день

Новосибирские волейболисты на встрече 27 марта в Белгороде всухую разгромили соперников из нижневартовского «Университета» — 3:0 (25:15, 25:20, 25:17). Игра проходила в рамках второго этапа финального турнира Молодежной лиги чемпионата России.


Лучшими игроками стали Максим Сапожков и капитан новосибирской команды Михаил Никкель, набравшие по 13 очков. Также отличился Евгений Волков — у него в активе 12 очков.


В феврале новосибирцы уже встречались с нижневартовской командой и также победили их, правда, с менее разгромным счетом — 3:2 (18:25, 23:25, 25:18, 25:19, 15:9). 


28 марта «Локомотиву-ЦИВС» предстоит встреча с «НОВОЙ-2» из Новокуйбышевска.

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