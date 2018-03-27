Кемеровские власти опубликовали списки погибших и пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Вечером 27 марта на официальном сайте города Кемерово опубликовали списки без вести пропавших и погибших людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Всего в списке числится 38 человек пропавших без вести и 25 погибших человек.


Кемеровские власти опубликовали списки погибших и пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»


Кемеровские власти опубликовали списки погибших и пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»


Сегодня НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил в Кемерово. Пожар начался 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Накануне задержали 5 подозреваемых.

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