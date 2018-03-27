Новосибирец набросился с кулаками на полицейского и отделался штрафом
Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 25-летнему Максиму Чуеву, который несколько раз ударил полицейского во дворе дома на Плехановском жилмассиве.
«Он полностью признал свою вину», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Василий Савицкий.
Гособвинитель пояснил, что инцидент произошёл 29 декабря 2017 года во дворе дома
Как сообщается на сайте суда, Максим Чуев не меньше двух раз ударил полицейского в грудь кулаком и не меньше двух раз пнул его по ногам.
По словам Савицкого, после этого нарушителя доставили в дежурную часть. Там мужчина нецензурно оскорбил сразу двух полицейских, в том числе и того, которого раньше бил.
Из-за этого инцидента 25-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух преступлениях — по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
«Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть приговор постановлен без проведения судебного разбирательства», — сообщили в Калининском районном суде.
По словам гособвинителя, в суде мужчина так и не пояснил, почему он агрессивно вёл себя с полицейскими. Но до этого инцидента он знаком с ними не был.
На прошлой неделе, 23 марта, Калининский районный суд Новосибирска признал Максима Чуева виновным и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщается на сайте суда. Выплатить эту сумму осуждённый может в течение пяти месяцев: каждый месяц он должен вносить по 10 тысяч рублей. Первую выплату нужно сделать до 25 апреля.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
«Законность приговора будет проверена после его получения», — пояснил гособвинитель Василий Савицкий.
Неделей ранее в Новосибирске завершился суд над 23-летним жителем Кировского района, который ударил полицейского и укусил его за пальцы.
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Ольга Хмелевская
Фото Алёны Истоминой