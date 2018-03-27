Новосибирец набросился с кулаками на полицейского и отделался штрафом

Конфликт начался с того, что прохожий начал пинать полицейскую машину

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 25-летнему Максиму Чуеву, который несколько раз ударил полицейского во дворе дома на Плехановском жилмассиве.







«Он полностью признал свою вину», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Василий Савицкий.







Гособвинитель пояснил, что инцидент произошёл 29 декабря 2017 года во дворе дома № 132 на улице Кропоткина (по данным справочника 2ГИС, в этом доме работает пункт полиции). Как следует из материалов уголовного дела, житель соседнего дома проходил мимо стоящей полицейской машины и начал бить по ней ногами. Из автомобиля вышел полицейский и попросил нарушителя прекратить. Но в ответ пьяный мужчина набросился на него самого.







Как сообщается на сайте суда, Максим Чуев не меньше двух раз ударил полицейского в грудь кулаком и не меньше двух раз пнул его по ногам.







По словам Савицкого, после этого нарушителя доставили в дежурную часть. Там мужчина нецензурно оскорбил сразу двух полицейских, в том числе и того, которого раньше бил.





Из-за этого инцидента 25-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух преступлениях — по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).







«Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть приговор постановлен без проведения судебного разбирательства», — сообщили в Калининском районном суде.







По словам гособвинителя, в суде мужчина так и не пояснил, почему он агрессивно вёл себя с полицейскими. Но до этого инцидента он знаком с ними не был.







На прошлой неделе, 23 марта, Калининский районный суд Новосибирска признал Максима Чуева виновным и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщается на сайте суда. Выплатить эту сумму осуждённый может в течение пяти месяцев: каждый месяц он должен вносить по 10 тысяч рублей. Первую выплату нужно сделать до 25 апреля.







Приговор в законную силу ещё не вступил.







«Законность приговора будет проверена после его получения», — пояснил гособвинитель Василий Савицкий.







Неделей ранее в Новосибирске завершился суд над 23-летним жителем Кировского района, который ударил полицейского и укусил его за пальцы.