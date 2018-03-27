Путин объявил национальный траур после пожара в Кемерово
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 28 марта объявлен днём траура в связи с гибелью людей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
В документе президент выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким и постановил:
1. Объявить 28 марта 2018 года днём траура в Российской Федерации.
2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.
3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сегодня НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил в Кемерово.
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Елена Громкова
Фото Кирилла Шматкова