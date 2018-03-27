Путин объявил национальный траур после пожара в Кемерово

К «Зимней вишне» второй день несут цветы и игрушки в знак памяти о погибших

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 28 марта объявлен днём траура в связи с гибелью людей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».





В документе президент выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким и постановил:





1. Объявить 28 марта 2018 года днём траура в Российской Федерации.





2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.





3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.





4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.





5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.





Сегодня НГС весь день вёл трансляцию с митинга, который проходил в Кемерово.