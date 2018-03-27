Видео: вице-губернатор Кузбасса встал на колени перед тысячами людей и попросил прощения

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на стихийном митинге на площади Советов в Кемерово попросил прощения у родственников пострадавших и погибших в пожаре ТЦ «Зимняя вишня» — он встал на колени у здания областной администрации.





«Я ещё раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми», — сказал вице-губернатор Цивилёв.





Жест Цивилёва участники митинга встретили аплодисментами.





Сегодня же принёс извинения за трагедию и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев — он просил прощения у президента Владимира Путина.





«Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом, как снежный ком, всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял», — сказал Тулеев (цитата по расшифровке на сайте Кремля).





НГС в режиме онлайн следит за развитием событий в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни 64 человек.







