Молчат и плачут: сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер почтить память жертв пожара в Кемерово

На траурную акцию в Нарымском сквере собралось около двух сотен новосибирцев
На траурную акцию в Нарымском сквере собралось около двух сотен новосибирцев

Вечером 27 марта сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер, чтобы почтить память людей, погибших в торговом центре Кемерово. Сбор на акцию был объявлен накануне в соцсетях, официально она не согласована. 


Как сообщает корреспондент НГС с места событий, на акцию собралось более двух сотен новосибирцев, многие пришли с детьми. Участники акции принесли с собой цветы, детские игрушки — новосибирцы зажигают свечи в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».


«Мы сегодня пришли с [дочерью] Полинкой, потому что не могли по-другому. Хотелось быть вместе с людьми, выразить сочувствие, соболезнования, потому что невозможно представить, что сейчас чувствуют в Кемерово родители — мамы и папы... Мне кажется, что люди просто пришли по велению души. Надеюсь, что никто не будет ничего говорить, выступать, потому что... это невозможно просто», — рассказала участница акции Екатерина Кузнецова.


«Пришли поддержать, свою солидарность выразить хотели... Нельзя равнодушным остаться», — пояснили участники мероприятия, представившиеся Татьяной и Евгением.


Новосибирцы на траурной акции у входа в Нарымский сквер со стороны улицы Челюскинцев
Новосибирцы на траурной акции у входа в Нарымский сквер со стороны улицы Челюскинцев


Новосибирцы принесли с собой цветы и мягкие игрушки
Новосибирцы принесли с собой цветы и мягкие игрушки


О сборе на акцию объявляли в соцсетях с вечера 26 марта
О сборе на акцию объявляли в соцсетях с вечера 26 марта


Стихийный мемориал в Нарымском сквере
Стихийный мемориал в Нарымском сквере


Новосибирцы продолжают подходить на акцию памяти в Нарымский сквер — участников не меньше 300, мероприятие продлится минимум до 20:00. Фото читателя НГС
Новосибирцы продолжают подходить на акцию памяти в Нарымский сквер — участников не меньше 300, мероприятие продлится минимум до 20:00. Фото читателя НГС


Среди пришедших на траурную акцию — спикер Заксобрания Андрей Шимкив (на фото — возлагает цветы) и первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров (на заднем плане за Шимкивом)
Среди пришедших на траурную акцию — спикер Заксобрания Андрей Шимкив (на фото — возлагает цветы) и первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров (на заднем плане за Шимкивом)


Новосибирцы не остались равнодушными к кемеровской трагедии
Новосибирцы не остались равнодушными к кемеровской трагедии


Десятки свечей в память о погибших в кемеровском ТЦ
Десятки свечей в память о погибших в кемеровском ТЦ


Сегодня в Новосибирске объявлен траур по погибшим в страшном пожаре в торговом центре Кемерово — до 29 марта в городе будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В самом Кемерово проходит массовый митинг — тысячи людей вышли на площадь у областной администрации. Корреспонденты НГС следят за событиями в Кемерово в режиме онлайн



Кроме того, горожане приносят цветы к памятнику на улице Богдана Хмельницкого.



Траурная акция прошла и на площади Ленина — около 19:00 у памятника Ленину напротив оперного театра собрались около 50 человек — они тоже несут цветы и игрушки. На самом памятнике расклеены фотографии с места трагедии.


У памятника Ленину в центре Новосибирска лежат цветы в память о жертвах в кемеровском пожаре
У памятника Ленину в центре Новосибирска лежат цветы в память о жертвах в кемеровском пожаре


Белые шары и гвоздики появились тут вечером 27 марта
Белые шары и гвоздики появились тут вечером 27 марта


На постаменте памятника Владимиру Ленину повесили фотографии с места трагедии 
На постаменте памятника Владимиру Ленину повесили фотографии с места трагедии 


Всего на площадь Ленина вышли около 50 человек
Всего на площадь Ленина вышли около 50 человек


Пожар начался в кемеровском торговом центре 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Накануне задержали 5 подозреваемых.

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