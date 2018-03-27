Молчат и плачут: сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер почтить память жертв пожара в Кемерово
Вечером 27 марта сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер, чтобы почтить память людей, погибших в торговом центре Кемерово. Сбор на акцию был объявлен накануне в соцсетях, официально она не согласована.
Как сообщает корреспондент НГС с места событий, на акцию собралось более двух сотен новосибирцев, многие пришли с детьми. Участники акции принесли с собой цветы, детские игрушки — новосибирцы зажигают свечи в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
«Мы сегодня пришли с [дочерью] Полинкой, потому что не могли по-другому. Хотелось быть вместе с людьми, выразить сочувствие, соболезнования, потому что невозможно представить, что сейчас чувствуют в Кемерово родители — мамы и папы... Мне кажется, что люди просто пришли по велению души. Надеюсь, что никто не будет ничего говорить, выступать, потому что... это невозможно просто», — рассказала участница акции Екатерина Кузнецова.
«Пришли поддержать, свою солидарность выразить хотели... Нельзя равнодушным остаться», — пояснили участники мероприятия, представившиеся Татьяной и Евгением.
Сегодня в Новосибирске объявлен траур по погибшим в страшном пожаре в торговом центре Кемерово — до 29 марта в городе будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В самом Кемерово проходит массовый митинг — тысячи людей вышли на площадь у областной администрации. Корреспонденты НГС следят за событиями в Кемерово в режиме онлайн.
Кроме того, горожане приносят цветы к памятнику на улице Богдана Хмельницкого.
Траурная акция прошла и на площади Ленина — около 19:00 у памятника Ленину напротив оперного театра собрались около 50 человек — они тоже несут цветы и игрушки. На самом памятнике расклеены фотографии с места трагедии.
Пожар начался в кемеровском торговом центре 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Накануне задержали 5 подозреваемых.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова