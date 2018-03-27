Банкротство «ПТК-30» — вынужденная мера: в банке «Открытие» объяснили иск к застройщику

В конце прошлой недели дольщики застройщика-должника вышли с пикетом к банку «Открытие»





Банк «Открытие» объяснил иск о банкротстве трёх компаний группы «ПТК-30» — в ответе на запрос корреспондента НГС банк сослался на просроченную задолженность и собственные интересы.







Напомним, 23 марта дольщики проектов группы «ПТК-30» провели два пикета, один из них — у здания главного офиса банка «Открытие» на улице Кирова. Они требовали отозвать иск о банкротстве, потому что в противном случае им придётся образовывать ЖСК и за свой счёт достраивать дома.







Как рассказали в банке, одна из компаний, «ИнвестКом», получила проектное финансирование на строительство, в качестве залога предоставив права требования по договорам долевого участия, заключённым между «ИнвестКом» и фактическим застройщиком домов компанией ПТК «Стройинвест». В ответе банка не уточняется размер долга компании.







Дольщики «ПТК-30» поделились с редакцией НГС письмом, которое 12 марта врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт направил врио губернатора Андрею Травникову. По данным Шмидта, долг холдинга перед банком — 308 миллионов рублей, при этом в залоге находятся офисное здание на улице Максима Горького, 34 и производственная база общей зачётной стоимостью порядка 310 миллионов, на которые банк обращает взыскание.





«Банк защищает свои интересы строго в рамках действующего российского законодательства. Мы не препятствуем досудебной реализации активов заёмщика по рыночной стоимости и совместно ищем способы погашения задолженности.





Банк изучает полученную информацию на предмет фактов продажи объектов залога без согласия залогодержателя, то есть банка. Детальная работа проводится по каждому из объектов», — сообщили корреспонденту НГС в «Открытии».







Шмидт в своём письме Травникову в свою очередь подчеркнул, что банкротство не приведёт к погашению долга, потому что никакого другого имущества для реализации, кроме уже заложенного банку, у должника и поручителя нет.





Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что банкротство застройщика — вынужденная мера, которая даёт возможность продать активы застройщика и решить вопрос с задолженностью. Уведомление о просрочке, по его словам, было направлено в «ПТК-30» ещё в августе прошлого года, и у компании было достаточно времени, чтобы её погасить или предложить другие варианты урегулирования долга.





При этом банк готов решать спор во внесудебном порядке. «Досудебная реализация активов устроила бы все стороны, однако покупатели на эти объекты по якобы "рыночной" цене застройщика до сих пор не найдены, — рассказал собеседник НГС. — В этом и заключается основная проблема. Если объект не продаётся по предложенной цене, то её нужно снижать, таковы законы рынка». По его оценке, выкупная цена помещений значительно ниже той, которая заявлена застройщиком, и её недостаточно для погашения всего долга и вывода всех квартир из залога.





Вариант, при котором банк мог бы принять активы застройщика, в «Открытии» считают неприемлемым. «Банк считает, что эти объекты стоят дешевле, чем оценивает застройщик. И "Открытию" в любом случае придётся в будущем продавать эти активы по заниженной стоимости», — пояснил источник НГС.







Иван Шмидт в числе прочего в письме к врио губернатора провёл аналогию между сложившейся ситуацией и банкротством столичного холдинга СУ-155, проблемы которого государство решило путём приобретения банком «Российский капитал» свободных квартир в недостроенных домах.







«<…> полагаем, что подобный механизм можно было бы использовать и в создавшейся ситуации, не допустив банкротства ГК "ПТК-30" и изыскав санатора — будь то один из банков с государственным участием, или страховая компания, или иной финансовый институт», — предложил Шмидт.







Глава минстроя попросил врио губернатора обратиться к президенту с просьбой дать поручение принадлежащему ЦБ РФ банку «Открытие» сбалансировать его позицию и избежать банкротства и санировать новосибирский строительный холдинг.

