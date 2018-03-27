Nokia, ожерелье принцессы Леи и кресло-шар: в Новосибирск привезли шедевры финского дизайна

Сегодня, 27 марта, в кинотеатре «Победа» открылась крупнейшая в России выставка финского дизайна: новосибирцам показали 32 вещи, идеи которых родились за последние сто лет. Среди них — уникальное кресло-шар, концептуальные ножницы и колье принцессы из «Звёздных войн».





«Во-первых, мы уже давно работаем с финским посольством, проводили фестиваль финского кино два раза, мы с ними очень хорошо дружим, и это их проект. Во-вторых, эта выставка до нас была в московском музее МАММ, с которым мы тоже активно работаем», — рассказал НГС об истоках проекта Максим Селезнёв, программный директор по событийному кино «Победы» .





Такое кресло придумал в 1930-е годы для больных туберкулёзом Алвар Аалто





Один из самых интересных экспонатов — «лечебное» кресло, созданное дизайнером Алваром Аалто для туберкулёзного санатория «Паймио» в 1930-е годы. «Дело в том, что спинка и сидение сделаны одним куском, и там ещё такая форма, что, когда человек садится в него, он волей-неволей начинает правильно дышать», — пояснил Максим Селезнёв. Дизайнер разработал не только отдельное кресло, но и целый проект санатория для лечения больных туберкулёзом — он даже предусмотрел особое распределение света и воздуха в помещениях.





Кресло-шар создал Ээро Аарнио в 1960-е годы, это время расцвета финского дизайна





Ещё один уникальный предмет мебели — знаменитое кресло-шар Ээро Аарнио. Оно родилось в 1960-е годы, когда в производстве деталей интерьера начали использовать новый материал — стекловолокно.





«Дизайнер, как он сам говорит, создавал это кресло для того, чтобы в него мог поместиться любой член семьи, вне зависимости от габаритов, — пояснил Максим Селезнёв. — Это такое кресло-дом, в нём ты чувствуешь себя защищённым».







Это ожерелье многие видели в культовом фантастическом фильме





Одно из самых известных произведений финских дизайнеров — ожерелье «Астероидные долины» Бьорна Векстрёма. Оно красовалось на шее принцессы Леи из фильма «Звёздные войны» 1977 года.





Такие стаканы уже полвека используют в бизнес-классе финской авиакомпании





Стаканы, напоминающие подтаявший лёд, создал стеклодув Тапио Вирккала в конце 1960-х годов. Их сразу же закупила авиакомпания Finnair, чтобы подавать напитки своим пассажирам.







Nokia 2110 1994 года выпуска — первая модель мобильного телефона для простых потребителей, а не для бизнесменов





Организаторы выставки подчёркивают, что финны воспринимают дизайн прежде всего как средство для улучшения качества жизни и благосостояния людей, поэтому внешний вид имеет значение даже в здравоохранении. Пример такого подхода — «материнский пакет», который стали массово выдавать беременным в 40-е годы. Чтобы его получить, нужно было обратиться в женскую консультацию — выполнение этого условия снизило младенческую смертность.







Коробка, в которой выдавали набор для новорожденных, могла служить колыбелью





Из современных экспонатов Максим Селезнёв выделяет обувь Bunny дизайнера Минны Парикка. Кроссовки с заячьими ушами девушка создала в 2016 году, их тут же оценили экстравагантные звёзды (например, Леди Гага).





Привлекает внимание и пушистая накидка на кресло, созданная в том же 2016 году Туулой Пёйхёнен. Тяжёлый плед состоит из множества небольших хлопчатобумажных трубочек.





Прототипом для пушистой накидки стали традиционные финские коврики родом из Средневековья





На выставке представлены в основном функциональные экспонаты, но есть и вещи, сделанные исключительно для украшения помещений. Например, фигурки птиц, которые создал стеклодув Оива Тоикка. «Эти птицы — некое исключение из финской школы дизайна. Они такие игривые и бесполезные, но очень красивые», — отмечает Максим Селезнёв.







Стеклянные птицы стеклодува Оивы Тоикки организатор выставки назвал самым нетипичным произведением финской дизайнерской мысли





Он подчёркивает, что все эти вещи финны используют и сегодня. «С одной стороны, это история моды, но, с другой стороны, я видел своими глазами, что они и сейчас популярны, — утверждает сотрудник кинотеатра. — Я был в гостях у знакомой финки: ты заходишь к ней домой и понимаешь, что да, у неё [есть] дизайнерская лампа, ножницы, которые представлены на выставке как произведение».







Выставленные в Новосибирске вещи финны и сегодня используют в оформлении своих квартир





Выставка «100 лет финского дизайна» будет работать в Белой галерее кинотеатра «Победа» с 27 марта по 22 апреля, билет на неё стоит 250 рублей (льготный — 150 рублей).





В феврале в Новосибирск привезли другие уникальные экспонаты: в краеведческом музее показали лучшие наряды последних 125 лет из коллекции историка моды и судьи телепроекта «Модный приговор» Александра Васильева. Одно из шикарных платьев принадлежало жене Гитлера, актрисе Еве Браун.