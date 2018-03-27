Nokia, ожерелье принцессы Леи и кресло-шар: в Новосибирск привезли шедевры финского дизайна

Сегодня, 27 марта, в кинотеатре «Победа» открылась крупнейшая в России выставка финского дизайна: новосибирцам показали 32 вещи, идеи которых родились за последние сто лет. Среди них — уникальное кресло-шар, концептуальные ножницы и колье принцессы из «Звёздных войн». 


«Во-первых, мы уже давно работаем с финским посольством, проводили фестиваль финского кино два раза, мы с ними очень хорошо дружим, и это их проект. Во-вторых, эта выставка до нас была в московском музее МАММ, с которым мы тоже активно работаем», — рассказал НГС об истоках проекта Максим Селезнёв, программный директор по событийному кино «Победы» . 


Такое кресло придумал в 1930-е годы для больных туберкулёзом Алвар Аалто
Такое кресло придумал в 1930-е годы для больных туберкулёзом Алвар Аалто


Один из самых интересных экспонатов — «лечебное» кресло, созданное дизайнером Алваром Аалто для туберкулёзного санатория «Паймио» в 1930-е годы. «Дело в том, что спинка и сидение сделаны одним куском, и там ещё такая форма, что, когда человек садится в него, он волей-неволей начинает правильно дышать», — пояснил Максим Селезнёв. Дизайнер разработал не только отдельное кресло, но и целый проект санатория для лечения больных туберкулёзом — он даже предусмотрел особое распределение света и воздуха в помещениях. 


Кресло-шар создал Ээро Аарнио в 1960-е годы, это время расцвета финского дизайна
Кресло-шар создал Ээро Аарнио в 1960-е годы, это время расцвета финского дизайна


Ещё один уникальный предмет мебели — знаменитое кресло-шар Ээро Аарнио. Оно родилось в 1960-е годы, когда в производстве деталей интерьера начали использовать новый материал — стекловолокно. 


«Дизайнер, как он сам говорит, создавал это кресло для того, чтобы в него мог поместиться любой член семьи, вне зависимости от габаритов, — пояснил Максим Селезнёв. — Это такое кресло-дом, в нём ты чувствуешь себя защищённым». 


Это ожерелье многие видели в культовом фантастическом фильме
Это ожерелье многие видели в культовом фантастическом фильме


Одно из самых известных произведений финских дизайнеров — ожерелье «Астероидные долины» Бьорна Векстрёма. Оно красовалось на шее принцессы Леи из фильма «Звёздные войны» 1977 года.


Такие стаканы уже полвека используют в бизнес-классе финской авиакомпании 
Такие стаканы уже полвека используют в бизнес-классе финской авиакомпании 


Стаканы, напоминающие подтаявший лёд, создал стеклодув Тапио Вирккала в конце 1960-х годов. Их сразу же закупила авиакомпания Finnair, чтобы подавать напитки своим пассажирам. 


Nokia 2110 1994 года выпуска — первая модель мобильного телефона для простых потребителей, а не для бизнесменов 
Nokia 2110 1994 года выпуска — первая модель мобильного телефона для простых потребителей, а не для бизнесменов 


Организаторы выставки подчёркивают, что финны воспринимают дизайн прежде всего как средство для улучшения качества жизни и благосостояния людей, поэтому внешний вид имеет значение даже в здравоохранении. Пример такого подхода — «материнский пакет», который стали массово выдавать беременным в 40-е годы. Чтобы его получить, нужно было обратиться в женскую консультацию — выполнение этого условия снизило младенческую смертность. 


Коробка, в которой выдавали набор для новорожденных, могла служить колыбелью
Коробка, в которой выдавали набор для новорожденных, могла служить колыбелью


Из современных экспонатов Максим Селезнёв выделяет обувь Bunny дизайнера Минны Парикка. Кроссовки с заячьими ушами девушка создала в 2016 году, их тут же оценили экстравагантные звёзды (например, Леди Гага).


Привлекает внимание и пушистая накидка на кресло, созданная в том же 2016 году Туулой Пёйхёнен. Тяжёлый плед состоит из множества небольших хлопчатобумажных трубочек. 


Прототипом для пушистой накидки стали традиционные финские коврики родом из Средневековья
Прототипом для пушистой накидки стали традиционные финские коврики родом из Средневековья


На выставке представлены в основном функциональные экспонаты, но есть и вещи, сделанные исключительно для украшения помещений. Например, фигурки птиц, которые создал стеклодув Оива Тоикка. «Эти птицы — некое исключение из финской школы дизайна. Они такие игривые и бесполезные, но очень красивые», — отмечает Максим Селезнёв. 


Стеклянные птицы стеклодува Оивы Тоикки организатор выставки назвал самым нетипичным произведением финской дизайнерской мысли
Стеклянные птицы стеклодува Оивы Тоикки организатор выставки назвал самым нетипичным произведением финской дизайнерской мысли


Он подчёркивает, что все эти вещи финны используют и сегодня. «С одной стороны, это история моды, но, с другой стороны, я видел своими глазами, что они и сейчас популярны, — утверждает сотрудник кинотеатра. — Я был в гостях у знакомой финки: ты заходишь к ней домой и понимаешь, что да, у неё [есть] дизайнерская лампа, ножницы, которые представлены на выставке как произведение». 


Выставленные в Новосибирске вещи финны и сегодня используют в оформлении своих квартир
Выставленные в Новосибирске вещи финны и сегодня используют в оформлении своих квартир


Выставка «100 лет финского дизайна» будет работать в Белой галерее кинотеатра «Победа» с 27 марта по 22 апреля, билет на неё стоит 250 рублей (льготный — 150 рублей). 


В феврале в Новосибирск привезли другие уникальные экспонаты: в краеведческом музее показали лучшие наряды последних 125 лет из коллекции историка моды и судьи телепроекта «Модный приговор» Александра Васильева. Одно из шикарных платьев принадлежало жене Гитлера, актрисе Еве Браун. 

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