Весна задерживается: в Новосибирск идут снег с дождём и порывистый ветер
Синоптики обнародовали прогноз на ближайшие три дня: Новосибирскую область ждёт сложная, неустойчивая погода с осадками, перепадами давления и порывистыми ветрами.
«Территория Западной Сибири находится под влиянием мощной, планетарной, я бы сказал, высотной фронтальной зоны. Это гигантская воздушная река в тропосфере, которая опоясывает практически всё Северное полушарие. И вдоль этой фронтальной зоны несутся у поверхности Земли циклонические возмущения, возмущения на атмосферных фронтах, которые вызывают увеличение облачности и отдельные осадки. Поэтому в ближайшие трое суток мы в основном будем находиться в условиях повышенной вероятности осадков в виде снега, мокрого снега, днём даже, может быть, кое-где в виде дождя. В ночные часы не исключены <…> метели», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, сегодня днём в Новосибирской области ожидается
В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня будет до
На прошлой неделе синоптики дали прогноз на предстоящее лето — температура в июне – августе вряд ли удивит новосибирцев.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова