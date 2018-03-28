Весна задерживается: в Новосибирск идут снег с дождём и порывистый ветер

На ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег
На ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег

Синоптики обнародовали прогноз на ближайшие три дня: Новосибирскую область ждёт сложная, неустойчивая погода с осадками, перепадами давления и порывистыми ветрами.


«Территория Западной Сибири находится под влиянием мощной, планетарной, я бы сказал, высотной фронтальной зоны. Это гигантская воздушная река в тропосфере, которая опоясывает практически всё Северное полушарие. И вдоль этой фронтальной зоны несутся у поверхности Земли циклонические возмущения, возмущения на атмосферных фронтах, которые вызывают увеличение облачности и отдельные осадки. Поэтому в ближайшие трое суток мы в основном будем находиться в условиях повышенной вероятности осадков в виде снега, мокрого снега, днём даже, может быть, кое-где в виде дождя. В ночные часы не исключены <…> метели», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, сегодня днём в Новосибирской области ожидается 0…+5 градусов. 29 марта ночная температура опустится до –2…–8, местами до –14, но уже днём воздух прогреется до +2…+7 градусов. 30 марта ночью прогнозируется 0…–5, днём до –5…–7. Также в ближайшие трое суток ожидается гололедица и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15–20 м/с.


В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня будет до +1…+3 градусов. Местами возможен снег с дождём. В четверг, 29 марта, осадков не прогнозируется. Ночная температура ожидается на уровне –5…–7, дневная — на уровне +4…+6 градусов. Ночью в пятницу, 30 марта, будет 0…–2. Позже днём пройдёт небольшой мокрый снег, а температура сначала достигнет +1…+3 градусов, но постепенно опустится до отметки –2…–4.


На прошлой неделе синоптики дали прогноз на предстоящее лето — температура в июне – августе вряд ли удивит новосибирцев.

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