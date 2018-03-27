Более 26 тысяч сибиряков подхватили простуду за холодную неделю марта

Этот сезон гриппа и ОРВИ проходит не так тяжело, как в прошлые годы

Врачи подсчитали число простудившихся жителей Новосибирской области — за минувшую неделю более 26 тысяч человек заболели ОРВИ. Также с начала эпидемиологического сезона сотням человек поставили диагноз «грипп».







Сейчас в Новосибирской области врачи фиксируют подъём заболеваемости ОРВИ на 12% (по городу на 20%) — за прошедшую неделю заболели больше 26 тысяч человек, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.







По информации управления, с конца осени, когда стартовал эпидемиологический сезон, у 372 человек диагностировали грипп.







Как уточнили корреспонденту НГС в Роспотребнадзоре в ответ на запрос, за такой же период прошлого года заболело вдвое больше людей — около 760 человек (данные на 23 марта).







«Учитывая снижение регистрации заболеваемости населения гриппом и увеличение охвата числа вакцинированных на 11,6% от прошлого года, складывается благоприятный прогноз по эпидсезону 2017–2018 гг.», — ответили в ведомстве. В управлении уточнили, что от гриппа привиты 1,2 миллиона жителей НСО — то есть больше 43% населения.







Ранее главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что среди тех, кто попал в стационары, есть тяжёлые пациенты, но «с положительной динамикой». В Роспотребнадзоре подчеркнули, что среди привитых жителей региона заболевших гриппом нет.

