«Где дороги?»: в тоннеле около вокзала появилась яма с острыми краями

Яму сложно заметить из-за плохого освещения в тоннеле
Яму сложно заметить из-за плохого освещения в тоннеле

На улице Туннельный спуск в Железнодорожном районе Новосибирска образовалась яма с острыми краями.


Асфальт разрушился в тоннеле, соединяющем улицы Владимировскую и Дмитрия Шамшурина.


«Глубокая яма с открытыми краями. 26 марта я здесь пробила правое переднее колесо, правое заднее тоже требует ремонта <…> шиномонтаж обошёлся в 7 тысяч рублей, но ещё предстоит сделать диагностику ходовой части», — сообщила в редакцию НГС читательница Юлия.


По словам девушки, она уже обратилась в департамент благоустройства города, где ей пообещали засыпать яму щебнем.


«Но сегодня всё без изменений», — резюмировала Юлия.


Автолюбительница пробила в яме правое переднее колесо
Автолюбительница пробила в яме правое переднее колесо


На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но сегодня она снова появилась на старом месте.

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