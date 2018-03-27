«Где дороги?»: в тоннеле около вокзала появилась яма с острыми краями
На улице Туннельный спуск в Железнодорожном районе Новосибирска образовалась яма с острыми краями.
Асфальт разрушился в тоннеле, соединяющем улицы Владимировскую и Дмитрия Шамшурина.
«Глубокая яма с открытыми краями. 26 марта я здесь пробила правое переднее колесо, правое заднее тоже требует ремонта <…> шиномонтаж обошёлся в 7 тысяч рублей, но ещё предстоит сделать диагностику ходовой части», — сообщила в редакцию НГС читательница Юлия.
По словам девушки, она уже обратилась в департамент благоустройства города, где ей пообещали засыпать яму щебнем.
«Но сегодня всё без изменений», — резюмировала Юлия.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но сегодня она снова появилась на старом месте.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читательницей НГС