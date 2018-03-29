Сибирячка ищет деньги на книгу о необычном слонёнке, которому все помогают

Новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко написала книгу о нестандартном слонёнке, который потерялся

Новосибирский кинорежиссёр Ольга Коровченко написала детскую книгу о потерявшемся слонёнке с ногами разной длины — по задумке автора, книга выйдет из печати с объёмными рисунками и на нескольких языках, включая русский и английский, также текст напишут шрифтом Брайля.





«В семье слонов родился нестандартный слонёнок: у него были разные по толщине ноги, разные по размеру уши, глаза… Но его все любили — мама, папа, братья, сёстры. Однажды слонёнок потерялся. И пока он искал семью, все, кто встречался на его пути, не отталкивали необычного слонёнка, а, наоборот, всячески ему помогали. <…> Главная мысль тут такова: нельзя ограничивать [в общении] детей, даже если они какие-то нестандартные. Как, например, с синдромом Дауна», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Коровченко.







Название книги — «Барбарикум». Ольга Коровченко призналась, что ей просто понравилось слово, которым её знакомый мастер из Томска назвал свою авторскую деревянную мозаику. С его разрешения писательница позаимствовала название для своей книги.





«Это небольшая книжка. На каждой странице будут строчки на русском языке, на английском с транскрипцией и на языке Брайля — для детей с ограниченными по зрению возможностями. Картинки в книге будут объёмные, чтобы дети могли их потрогать», — пояснила Ольга.







Сейчас автор книги занята поиском инвесторов. Возможно, призналась Ольга, она разместит заявку на одной из краудфандинговых платформ, где собираются деньги на различные творческие проекты.







Ольга Коровченко — новосибирский кинорежиссёр и сценарист. В начале года Коровченко выступила соавтором сценария для англоязычной чёрной комедии, а ранее написала сценарий серии о «советском Ганнибале Лектере» для нового хоррор-сериала. В 2016 году она сняла полнометражную мелодраму с элементами комедии «Не спать!». Ольга Коровченко также выступила как актриса: в попавшем на Каннский кинофестиваль фильме «Вера» новосибирского режиссёра Маргариты Волковой сыграла эпизодическую роль распутной женщины.