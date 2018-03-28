В Вашингтоне открылась выставка — новосибирец узнал в ней свои картины, пропавшие 30 лет назад

Михаил Омбыш-Кузнецов на фоне своей работы «Перестройка» в США, 1990 год

В Вашингтоне прошла лекция-выставка американского художника Кевина Адамса — живущий в Новосибирске народный художник РФ Михаил Омбыш-Кузнецов узнал в экспонатах свои работы, которые пропали почти 30 лет назад.





Американский художник Кевин Адамс — выходец из Миннеаполиса, побратима Новосибирска. В конце 1980-х он приезжал в Сибирь и знакомился с местными художниками. Затем советские художники побывали в Америке по обмену.





Адамc открыл в своей студии в Gay Street Gallery в Вашингтоне лекцию-выставку, посвящённую международным отношениям США и СССР в эпоху перестройки, — мероприятие состоялось 25 марта, сообщает американский сайт RappNews.com.





«В 1988–1989 годах было большое чувство надежды и открытости между нашими странами, и я хотел поделиться своими картинами американского пейзажа с народом Советского Союза. В Новосибирске меня встретили с большим теплом, на открытии выставки музей не смог вместить всех желающих. Я подарил [Новосибирскому] художественному музею свою картину — небольшой пейзаж с берёзками. Некоторые уголки Сибири напомнили мне о Миннесоте», — рассказал корреспонденту НГС художник Кевин Адамc в переписке в Facebook.







В конце 1980-х годов Кевин Адамс останавливался в Новосибирске у художника Михаила Омбыш-Кузнецова, который познакомил его с местной богемой — Александром Беляевым, Натальей Толпекиной, Виктором Бухаровым и вдовой Николая Грицюка Валентиной. По словам Омбыш-Кузнецова, приезд американца в Новосибирск организовал глава горисполкома Иван Индинок. Выставки и экскурсии в Новосибирске, а также поездку на Алтай художники организовали за свой счёт.





Новосибирский художник рассказал, что его картины, выставленные в Америке, были украдены.





Более 40 работ Михаила Омбыш-Кузнецова и Александра Беляева остались в США после первого культурного обмена между городами-побратимами Новосибирском и Миннеаполисом почти 30 лет назад.





Кевин Адамс и переводчик Наталья Сальникова на берегу Оби





В 1990 году новосибирские художники приехали к Кевину Адамсу с ответным визитом, взяв свои работы. Американец организовал выставки в Миннесоте, Мэриленде, Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке. За две недели в США Михаил Омбыш-Кузнецов и Александр Беляев успели написать ещё несколько картин — всего они оставили Адамсу более 80 работ для выставок и продажи.







Картины справа от Адамса неотличимы от работ Омбыш-Кузнецова





Корреспондент НГС показал скриншот фотографии к статье на RappNews.com Михаилу Омбыш-Кузнецову — новосибирский художник узнал свои работы. Картина справа — «Ответственные за хлеб», ниже — «Будни и праздники Михаила Мартемьянова», затем — абстрактная картина, картина с красной полосой — «Волна», этюд с деревьями и небольшая работа «Оставшиеся пирожные» в углу под портретом, перечислил новосибирец.







«Если говорить прямо, то большинство картин были украдены таким образом: мы пробовали вызволить хотя бы фотографии наших работ, просили знакомых в США. Шесть моих картин Кевин продал в 1991 году — я получил 7–8 тысяч долларов, потом добавил столько же и купил себе мастерскую. Кевин больше не выходил на связь, но думаю, что он уже продал остальные картинки», — рассказал НГС Михаил Омбыш-Кузнецов.





Американец оставил в Новосибирске только одну картину





В свою очередь Кевин Адамс подчеркнул, что ценность работ Омбыш-Кузнецова и Беляева скорее историческая — картины служат напоминанием об оттепели между СССР и США. Он добавил, что постоянно искал возможность выставить работы Беляева и Омбыш-Кузнецова ещё с 1990-х.





Омбыш-Кузнецов затруднился назвать актуальную стоимость спрятанных в США картин, но подчеркнул, что это «внушительная сумма».







Более молодые художники продавали свои картины за мандарины и тёплые шапки перед Новым годом. Аукцион «Сбагрис» уже семь лет позволяет молодым талантам выменять картины по бартеру.

