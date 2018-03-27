Фото: новосибирцы пришли поесть гвардейской каши в Центральный парк

В Новосибирске отмечают День Росгвардии — в Центральном парке развернули палатки, где кормят солдатской кашей, а на стендах показывают образцы вооружения разных лет.







Во время торжеств демонстрировались образцы снаряжения и вооружения бойцов Росгвардии





На праздник в Центральный парк пришло много новосибирцев





По наблюдению корреспондента НГС, десятки новосибирцев пришли днём 27 марта в Центральный парк, где проходят гулянья, посвящённые празднованию Дня Росгвардии. Многие горожане брали с собой детей.







Оружие времён Великой Отечественной войны





Среди стендов с оружием был и исторический уголок, где реконструкторы в шинелях давали посмотреть на образцы оружия времён Великой Отечественной войны.





Врио губернатора поздравил бойцов Росгвардии с праздником





На празднике были и курсанты





День войск национальной гвардии Российской Федерации учреждён указом президента — он празднуется ежегодно 27 марта.







В палатках накрыли столы с угощением для гостей





В состав Росгвардии входят органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии перешла вневедомственная охрана ФГУП «Охрана».







Военный оркестр сыграл на празднике в Центральном парке





Начальника управления Росгвардии по Новосибирской области назначили в 2016 году, им стал замначальника полиции Василий Шушаков.

