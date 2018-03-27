Фото: новосибирцы пришли поесть гвардейской каши в Центральный парк
В Новосибирске отмечают День Росгвардии — в Центральном парке развернули палатки, где кормят солдатской кашей, а на стендах показывают образцы вооружения разных лет.
По наблюдению корреспондента НГС, десятки новосибирцев пришли днём 27 марта в Центральный парк, где проходят гулянья, посвящённые празднованию Дня Росгвардии. Многие горожане брали с собой детей.
Среди стендов с оружием был и исторический уголок, где реконструкторы в шинелях давали посмотреть на образцы оружия времён Великой Отечественной войны.
День войск национальной гвардии Российской Федерации учреждён указом президента — он празднуется ежегодно 27 марта.
В состав Росгвардии входят органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии перешла вневедомственная охрана ФГУП «Охрана».
Начальника управления Росгвардии по Новосибирской области назначили в 2016 году, им стал замначальника полиции Василий Шушаков.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова