Фото: новосибирцы пришли поесть гвардейской каши в Центральный парк

В Новосибирске отмечают День Росгвардии — в Центральном парке развернули палатки, где кормят солдатской кашей, а на стендах показывают образцы вооружения разных лет.


Во время торжеств демонстрировались образцы снаряжения и вооружения бойцов Росгвардии
Во время торжеств демонстрировались образцы снаряжения и вооружения бойцов Росгвардии


На праздник в Центральный парк пришло много новосибирцев
На праздник в Центральный парк пришло много новосибирцев


По наблюдению корреспондента НГС, десятки новосибирцев пришли днём 27 марта в Центральный парк, где проходят гулянья, посвящённые празднованию Дня Росгвардии. Многие горожане брали с собой детей.


Оружие времён Великой Отечественной войны 
Оружие времён Великой Отечественной войны 


Среди стендов с оружием был и исторический уголок, где реконструкторы в шинелях давали посмотреть на образцы оружия времён Великой Отечественной войны. 


Врио губернатора поздравил бойцов Росгвардии с праздником
Врио губернатора поздравил бойцов Росгвардии с праздником


На празднике были и курсанты 
На празднике были и курсанты 


День войск национальной гвардии Российской Федерации учреждён указом президента — он празднуется ежегодно 27 марта.


В палатках накрыли столы с угощением для гостей 
В палатках накрыли столы с угощением для гостей 


В состав Росгвардии входят органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии перешла вневедомственная охрана ФГУП «Охрана».


Военный оркестр сыграл на празднике в Центральном парке 
Военный оркестр сыграл на празднике в Центральном парке 


Начальника управления Росгвардии по Новосибирской области назначили в 2016 году, им стал замначальника полиции Василий Шушаков.

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