Море треснуло: в Новосибирской области закрылись ледовые переправы

Ледовые переправы перестали работать с сегодняшнего дня
Ледовые переправы перестали работать с сегодняшнего дня

Сегодня, 27 марта, на Обском море в Новосибирской области закрылись ледовые переправы «Спирино – Чингис» и «Ордынское – Нижнекаменка».


«Комиссия пришла к выводу, что движение по ледовым переправам стало опасным, и подписала акт их закрытия», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС уточнили, что на переправах образовались трещины, съезды и выезды начали разрушаться, а вода стала выходить на лёд. Чтобы предотвратить ЧП, выезды на переправы перекрыли и поставили запрещающие знаки.


Ледовые переправы в Ордынском районе проработали чуть больше трёх месяцев — их открыли 25 декабря. Переправа между Ордынским и Нижнекаменкой протянулась на 4,3 км, а между Спирино и Чингисом — на 1,8 км. Летом между этими населёнными пунктами курсируют паромы, которые за один раз способны перевезти до нескольких десятков машин.  

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