Двух игроков ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с европейцами
Игроки хоккейного клуба «Сибирь» — 22-летний Николай Демидов и 23-летний Иван Верещагин — получили вызов в олимпийскую сборную России.
Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».
«Защитники "Сибири" Николай Демидов и Иван Верещагин получили вызов в олимпийскую сборную России для участия в тренировочном мероприятии в Новогорске (1–4 апреля) и международном турнире "Еврочеллендж" в Сочи (5–7 апреля)», — сообщили в пресс-службе клуба.
В этом сезоне новосибирский клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.
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Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru