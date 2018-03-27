Двух игроков ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с европейцами

Оба хоккеиста играют в амплуа защитников
Оба хоккеиста играют в амплуа защитников

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» — 22-летний Николай Демидов и 23-летний Иван Верещагин — получили вызов в олимпийскую сборную России.


Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».


«Защитники "Сибири" Николай Демидов и Иван Верещагин получили вызов в олимпийскую сборную России для участия в тренировочном мероприятии в Новогорске (1–4 апреля) и международном турнире "Еврочеллендж" в Сочи (5–7 апреля)», — сообщили в пресс-службе клуба.


В этом сезоне новосибирский клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф. Также ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года.

Прочтений: 2595
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено