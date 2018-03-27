В Новосибирске объявлен траур по жертвам пожара в Кемерово

Траур объявлен в Кемеровской области и ещё в нескольких регионах

В Новосибирске объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерово — сообщение об этом появилось на странице мэра Анатолия Локтя в Facebook.





Ещё до сообщения мэра новосибирские театры начали отменять сегодняшние спектакли.





Обновлено: Примерно через час после публикации Анатолий Локоть удалил запись об объявлении траура из своих аккаунтов в Facebook и «ВКонтакте». Корреспондент НГС обратился за комментарием к пресс-секретарю мэра Артёму Роговскому о причинах удаления постов.





«Мы разделяем скорбь о страшной трагедии в Кемерово и выражаем соболезнования всем, кто потерял в ней родных и близких, — сообщается на сайте театра «Глобус». — Запланированные на сегодня события, посвящённые празднованию Дня театра, состоятся 4 апреля».







По информации пресс-службы театра «Глобус», праздничная программа «ВГОСТИ» и игра «ДуЭЛиУМ» переносится на 4 апреля. «Мы отнесемся с пониманием, если вы решите сдать билеты в кассу», — пояснили в театре. Сегодня зрители театра смогут прийти лишь на спектакль «Ревизор», деньги от продажи билетов пойдут в фонд пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня».







Об изменениях в афише сообщил и театр «Красный факел». «Как вы помните, мы собирались отметить День театра игрой со зрителями и артистами в "Театральную мафию" и капустником "Под софитом" в "КаФе". Но в связи с трагическими событиями в Кемерово посчитали неуместным проводить мероприятия сегодня» — сообщается на странице в Facebook театра.





Праздничная программа «Под софитом» переносится на 7 апреля, игра «Театральная мафия» состоится 15 апреля. «Билеты на оба события с сегодняшней датой считаются действительными. Если в указанные числа у вас не получится к нам прийти, вы сможете сдать билет и вернуть деньги», — сообщили в театре. Часть собранных денег от показа спектакля сотрудники театра отправят пострадавшим и их семьям в Кемерово.





«Трагические события в Кемерово приостановили культурную жизнь региона, и это правильно. Открытие выставки Александра Шурица в Новокузнецке перенесено на более поздний срок, — сообщила на своей странице в Facebook жена новосибирского художника Татьяна Шуриц. — Нет ничего важнее сейчас, чем переосмыслить случившееся и поддержать тех, кого коснулось это горе. Слов нет».





На улице Ильича у ДК «Академия»





«Дорогие друзья. Мы, сотрудники Дома культуры "Академия" глубоко скорбим и сопереживаем жителям города Кемерово в связи с трагедией, которая произошла 25 марта 2018 года в ТРК "Зимняя вишня". Возле нашего Дома культуры организовано место, где можно оставить свечи и цветы в знак памяти и скорби. Светлая память всем погибшим. Сил и терпения родным. Крепитесь», — сообщил Дом культуры на своей странице «ВКонтакте».





Новосибирский театр оперы и балета отменил показ комической оперы «Любовный напиток», намеченный на 1 апреля в 17:00 в память о погибших в Кемерово. Вместо спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством дирижёра Дмитрия Корчака.







Знаменитый новосибирский скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин на концерте 26 марта в Новосибирске заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1 в память о жертвах трагедии в Кемерово.





27 марта в Кемеровской области объявлен трёхдневный траур после страшного пожара, который унёс жизни десятков людей. Также траур объявили ещё несколько регионов, в том числе Приморский край, Ингушетия, Екатеринбург.