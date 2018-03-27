Во дворах улицы Ленина закрасили ещё одно граффити — теперь там бежевая стена (обновлено)

Так выглядел рисунок раньше

В центре Новосибирска закрасили ещё одно граффити — рисунок, появившийся несколько лет назад на стене дома № 6 к1 на улице Ленина.





Фотографию бежевой стены на месте граффити во дворе за зданием «Ростелекома» в редакцию НГС днём 27 марта прислал очевидец.





«Ещё одну работу закрасили во дворе на улице Ленина. Фото до и после», — написал читатель.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.





Так стена выглядит сегодня, 27 марта





После публикации в пресс-центре мэрии сообщили, что данный объект не относится к собственности города: «По вопросу размещения граффити необходимо обращаться к собственнику здания». Собственника здания в мэрии не назвали.





В начале марта стало известно, что популярные у новосибирцев граффити во дворе гостиницы «Центральная» закрасили. На следующий день администрация гостиницы объяснила, почему это сделала. После того как стену закрасили, житель Новосибирска даже принёс к ней траурные цветы.