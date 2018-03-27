Во дворах улицы Ленина закрасили ещё одно граффити — теперь там бежевая стена (обновлено)
В центре Новосибирска закрасили ещё одно граффити — рисунок, появившийся несколько лет назад на стене дома
Фотографию бежевой стены на месте граффити во дворе за зданием «Ростелекома» в редакцию НГС днём 27 марта прислал очевидец.
«Ещё одну работу закрасили во дворе на улице Ленина. Фото до и после», — написал читатель.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
После публикации в пресс-центре мэрии сообщили, что данный объект не относится к собственности города: «По вопросу размещения граффити необходимо обращаться к собственнику здания». Собственника здания в мэрии не назвали.
В начале марта стало известно, что популярные у новосибирцев граффити во дворе гостиницы «Центральная» закрасили. На следующий день администрация гостиницы объяснила, почему это сделала. После того как стену закрасили, житель Новосибирска даже принёс к ней траурные цветы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлены читателем НГС