Во дворах улицы Ленина закрасили ещё одно граффити — теперь там бежевая стена (обновлено)

Так выглядел рисунок раньше
Так выглядел рисунок раньше

В центре Новосибирска закрасили ещё одно граффити — рисунок, появившийся несколько лет назад на стене дома № 6 к1 на улице Ленина.


Фотографию бежевой стены на месте граффити во дворе за зданием «Ростелекома» в редакцию НГС днём 27 марта прислал очевидец.


«Ещё одну работу закрасили во дворе на улице Ленина. Фото до и после», — написал читатель.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.


Так стена выглядит сегодня, 27 марта
Так стена выглядит сегодня, 27 марта


После публикации в пресс-центре мэрии сообщили, что данный объект не относится к собственности города: «По вопросу размещения граффити необходимо обращаться к собственнику здания». Собственника здания в мэрии не назвали. 


В начале марта стало известно, что популярные у новосибирцев граффити во дворе гостиницы «Центральная» закрасили. На следующий день администрация гостиницы объяснила, почему это сделала. После того как стену закрасили, житель Новосибирска даже принёс к ней траурные цветы

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