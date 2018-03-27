Новосибирские депутаты решили отдать свою зарплату пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня»

Собранные деньги депутаты Заксобрания передадут в Красный Крест
Собранные деньги депутаты Заксобрания передадут в Красный Крест

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Новосибирской области решили пожертвовать часть зарплаты пострадавшим на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».


«Поддержать пострадавших и родственников погибших сегодня хотят тысячи людей по всей стране. Добровольные пожертвования в размере однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим перечислит коллектив Законодательного собрания Новосибирской области. Председатель и его заместители приняли решение оказать помощь в большей сумме», — сообщили в пресс-службе Заксобрания.


Собранные деньги депутаты перечислят на счёт Кемеровского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест».


При этом в пресс-службе Заксобрания корреспонденту НГС затруднились ответить, о какой конкретно сумме идёт речь.


«Это носит заявительный характер. Каждый ещё должен написать заявление, и только после этого она (бухгалтерия. —  О.Х.) из расчёта заработка каждого исчислит», — добавили в пресс-службе.


ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днём 25 марта. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть из них пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. 


В связи с произошедшей трагедией сегодня утром в Кузбасс прилетел президент России Владимир Путин. А на кемеровской площади Советов собрался митинг, в котором принимают участие тысячи человек: они не верят в официально озвученное число жертв и требуют отставки мэра.

Прочтений: 3733
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено