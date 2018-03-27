Пропавшие в Маслянино дети нашлись живыми

Пропавших братьев искали полицейские, волонтёры поисковых отрядов и просто неравнодушные жители

Новосибирские волонтёры объявили о благополучном завершении поисков 10-летнего Алексея и 5-летнего Артёма Артамоновых, которые пропали два дня назад в посёлке Маслянино.







О том, что маленькие братья нашлись живыми, сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».





«В окрестностях Маслянино [они] были обнаружены совместно волонтёрами "ДоброСпаса", "Лизы Алерт" и местными жителями», — рассказал корреспонденту НГС координатор «ДоброСпаса» Алексей Романов. Кроме того, в розыске принимали участие представители поискового отряда «Маяк».







Он добавил, что пока у волонтёров нет информации, где дети были на протяжении последних двух дней.







«Дети обнаружены недалеко от посёлка Маслянино. На место выехали полиция и скорая помощь, состояние здоровья детей проверят врачи. Обстоятельства местонахождения детей в период розыска будут тщательно проверены сотрудниками полиции», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





