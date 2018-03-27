«Пусть покажут готовность к ЧП»: новосибирцы получили рассылку с призывом к бойкоту торговых центров

Сообщения начали приходить сегодня

Новосибирцы начали получать сообщения через WhatsApp и социальные сети с призывом не ходить в торговые центры города в субботу, 31 марта.







«Новосибирск! Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты... Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ — здесь были нарушены элементарные правила безопасности, — говорится в сообщении. — За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. "Хромая лошадь" в Перми (156 погибших), ТЦ "Адмирал" в Казани (17 погибших), ТЦ "Рио" в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит. Мы ужаснёмся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни.





Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы? Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?»







Авторы сообщения предложили получателям объявить 31 марта бойкот всем торговым центрам Новосибирска.





«Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен».







Свои акции протеста люди начали устраивать в других городах. Например, предприниматель из Красноярска закрыла свой развлекательный центр на три дня, так как сейчас, объяснила она, не время развлекаться.







Проверки торговых центров начались по всей стране по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ. Информации о том, есть ли нарушения в противопожарной системе новосибирских торговых центров, пока не поступало.







Сегодня днём читатели НГС сообщили в редакцию о том, что в одном из торговых центров Новосибирска — «Континенте» на Троллейной — проводилась учебная эвакуация, но в самом ТЦ эту информацию опровергли.





Трагедия в Кемерово, которая произошла 25 марта, взбудоражила всю страну. Сегодня утром в Кемерово приехал президент Владимир Путин. Тысячи кемеровчан вышли на центральную площадь и требуют наказать виновных. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Также траур объявили ещё несколько регионов, в том числе в Екатеринбурге, Калужской области, Владивостоке.

