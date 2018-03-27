Она вернулась: на Ипподромской через неделю после ремонта появилась яма
На улице Ипподромской в Новосибирске снова появилась опасная яма — на прошлой неделе её засыпали после того, как водители начали пробивать в ней колёса.
Сегодня, 27 марта, утром корреспондент НГС обнаружил яму на том же месте, где она была неделю назад.
После публикации на прошлой неделе яму заделали, но ровным дорожное покрытие пробыло недолго.
НГС открывает рубрику «Где дороги?» — если вы заметили сезонные изменения на дорогах города, ямы, выбоины и глубокие лужи, снимайте их на фото и присылайте в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1–2), Густаво Зырянова (3–4)