Она вернулась: на Ипподромской через неделю после ремонта появилась яма

На улице Ипподромской в Новосибирске снова появилась опасная яма — на прошлой неделе её засыпали после того, как водители начали пробивать в ней колёса.


Яма снова появилась у «Спортмастера» на улице Ипподромской — снимок сделан сегодня утром, 27 марта
Яма снова появилась у «Спортмастера» на улице Ипподромской — снимок сделан сегодня утром, 27 марта


Сегодня, 27 марта, утром корреспондент НГС обнаружил яму на том же месте, где она была неделю назад


Яма представляет опасность для водителей
Яма представляет опасность для водителей


После публикации на прошлой неделе яму заделали, но ровным дорожное покрытие пробыло недолго.


Фото ямы, сделанное 20 марта
Фото ямы, сделанное 20 марта


Днём 20 марта яму засыпали 
Днём 20 марта яму засыпали 


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