Новосибирский полицейский получил срок за выбивание признаний о краже картошки

Если полицейский не сможет обжаловать приговор, то отправится в колонию общего режима
Если полицейский не сможет обжаловать приговор, то отправится в колонию общего режима

В Новосибирске завершился суд над старшим оперативным уполномоченным уголовного розыска Иваном Сизинцевым, которого обвиняли в избиении задержанного в отделе полиции.


В суде полицейский свою вину не признал. «Сказал, что его оговорили. Оговорил <…> [потерпевший] для того, чтобы избежать уголовной ответственности», — сообщил корреспонденту НГС заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Антон Янченко.


Как ранее рассказывали в прокуратуре Ленинского района, преступление произошло днём 7 июня 2016 года в пункте полиции «Кирпичный» на улице Кирзаводской. В тот день старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД по Новосибирску Иван Сизинцев и его коллега увидели молодого человека с условным сроком, который пришёл в полицию, чтобы отметиться.


По версии следствия, Сизинцев пригласил молодого человека в служебный кабинет, забрал у него сумку и телефон и потребовал признания в краже картошки. Парень отказался, заявив, что картофель не похищал. Тогда полицейский начал оскорблять молодого человека, угрожать, что его изнасилуют, бил по лицу, под ребро, схватил за шею и начал душить


Кроме того, он дважды сажал молодого человека в камеру временного содержания, где задержанный провёл в общей сложности больше двух часов, рассказывали в прокуратуре Ленинского района. После этого, по версии обвинения, полицейский снова ударил молодого человека по голове рукой. Тот ушибся головой о стену, но явку с повинной писать отказался и продолжил настаивать на том, что преступления не совершал. Только после этого сотрудник полиции его отпустил.


В итоге Сизинцев оказался на скамье подсудимых. На прошлой неделе Ленинский районный суд Новосибирска вынес ему обвинительный приговор.


Как сообщается на сайте суда, Сизинцева признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Полицейский получил 3,5 года колонии общего режима и на три года лишился права работать в правоохранительных органах.


Как пояснил заместитель прокурора Ленинского района Антон Янченко, суд пришёл к выводу о виновности подсудимого на основании целого комплекса доказательств — показаний потерпевшего, свидетелей и заключения судебно-медицинской экспертизы.


Приговор в законную силу ещё не вступил — в течение 10 дней стороны могут подать апелляционные жалобы.


Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что подозреваемый в преступлении полицейский отстранён от службы и что в случае подтверждения вины его уволят из органов внутренних дел.

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