Тысячи людей вышли на митинг к администрации в Кемерово

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Люди потребовали отставки мэра Кемерово

В Кемерово проходит массовый митинг, на который люди собрались после смертельного пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Люди вышли на площадь Советов, на которой расположена областная администрация.





Участники митинга скандировали «позор» и «кто ответит»?. «А почему не верить [данным о сотнях погибших]? Результаты выборов завышают, тут занижают», — заявил один из собравшихся.





Сегодня в Кемерово также приехал президент РФ Владимир Путин.





Пожар начался 25 марта около 16:00 — подробности произошедшего НГС собрал в этом материале. Число погибших на пожаре, по официальным данным, — 64 человека. Накануне задержали 5 подозреваемых.

16:05

У губернатора Кемеровской области Амана Тулеева своя версия событий на площади Советов — он считает, что к зданию администрации причастны «оппозиционные силы».





«На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы"», — заявил Тулеев (цитата по расшифровке встречи с Владимиром Путиным с сайта Кремля).

16:03

На митинге в основном было пасмурно, но иногда солнце всё-таки выглядывало.





Фото Кирилла Шматкова





16:02

Митингующим предлагают создать инициативную группу из 500 человек и пройти в администрацию.





15:56

Порядок на митинге охраняет полиция.





Фото Кирилла Шматкова





15:54

Митинг продолжается уже 7 часов.





Фото Кирилла Шматкова





15:48

Участники отмечают, что сейчас количество человек на площади сократилось.





15:46

Один из участников говорит, что сегодня стоит с самого утра. Он сказал, что за это время он не увидел и не услышал ни одного человека, который бы лично выносил людей из центра.





15:44

Люди сообщают, что намерены стоять до утра.





15:43

Участники продолжают интересоваться, почему к ним не вышел Путин.





15:28

Наша видеотрансляция, на которой видно, что сейчас происходит у «Зимней вишни».









15:08

На митинге объявили минуту молчания.





15:03

Общественники попросили у администрации помощи, чтобы организовать группу и проверить, есть ли пропавшие из детских домов.







15:02

Митингующие спрашивают, почему на митинге много полицейских. Вопрос оставлен без ответа.





15:02

Списки обещают опубликовать сегодня на сайте администрации города Кемерово.





14:46

В Новосибирске официально объявлен траур — об этом в своём Facebook сообщил мэр Анатолий Локоть.





14:42

Вице-губернатор Сергей Цивилёв утверждает, что ДНК-экспертизу останков для опознания будут делать в специальной лаборатории, которая прибыла из Москвы, — на это уйдёт три дня.





Также Цивилёв опровергает слухи о большем числе жертв после того, как в толпе опять говорят о числе проданных билетов на сеансы.





«Я не хочу больше с вами говорить. Мне не о чем с вами говорить», — говорит чиновнику в ответ одна из участниц стихийного митинга.

14:32

Среди собравшихся нашлась женщина, которая вступилась за чиновников, — заявила, что их отставка не ускорит поиск виновных в трагедии.





Когда кемеровчане начали неодобрительно реагировать на её слова, женщина заявила, что у неё погибли муж и сын, но она «за правду».

14:27

Между тем новосибирцы сегодня почтят память погибших в «Зимней вишне».





У новосибирского ДК «Академия» уже установили постамент для тех, кто хочет почтить память погибших на пожаре в Кемерово. «Нас объединяет общее горе, давайте вместе выразим наши чувства, поддержим родных и близких погибших», — пишут организаторы в группе Советского района «ВКонтакте».





Также сегодня с 18:00 будет проходить акция памяти в Нарымском сквере, а в 20:00 новосибирцы поставят свечи на площади у оперного театра.

14:21

Мужчина из толпы упрекает следователей по делу о пожаре в том, что они скрывают информацию от семей пострадавших.





14:13

Толпа упрекнула вице-губернатора Сергея Цивилева в том, что он в белой рубашке, а не в траурной одежде. А потом освистала его.





Чиновник предлагает собравшимся обратиться к властям по электронной почте. «Мы ничего не скрываем! Ничего!» — сказал Цивилев.

14:10

«Списки, которые мы здесь составляли, — конечно, сверить их ещё надо — они уже выше. Это раз. Второй момент. Задумайтесь сами — там были детдомовские, это подтверждённый факт. Кто про них заявит?» — усомнился ещё один из участников акции.





14:06

«Мы все в маленьком городе живём, у каждого есть знакомые пожарные в МЧС. Неужели вы верите, что эти люди закрыли наших детей, что они их не вытащили. Неужели вы верите, что они прятали трупы? Вы включаете аудио, которые может записать любой человек. Где фотографии, где хоть одна съёмка? Никто этого не видел — все передают только слова», — уверено заявила женщина, присутствующая на митинге.





14:01

Один из членов группы, которая ездила в морг, отметил, что осталось ещё 7 погибших, которых нужно опознать.





13:53

Участники акции заявляют, что слышали информацию про 355 трупов.





13:50

Тем не менее слова активной группы, которая ездила в морг, не убедили митингующих.





13:46

На сайте Кремля появилась расшифровка встречи Владимира Путина с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым и главой МЧС Владимиром Пучковым.





На этой встрече Пучков сообщил Путину, что все разрешения на реконструкцию здания в ТЦ выдавались властями города Кемерово.





— А мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где? — спросил Владимир Путин.





— Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами, — ответил Владимир Пучков.







Мэр Илья Середюк был на площади Советов на народном сходе и отвечал на вопросы горожан.

13:37

На митинг вернулась группа местных жителей, которая, по предложению властей, ездила проверять морг.





«Мне самому хоронить друзей. Мы поехали в морг, при нас родственникам выдавали людей, в списках 64 человека, пропавших без вести — уточняется. Мы поехали дальше — была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, как бы ужасно это ни звучало. Мы, несмотря на всё, поехали на хладокомбинат. Той самой ответственной группой, которая в 9 утра была выбрана. Мы поехали на хладокомбинат — ничего, кроме пищевых продуктов, там не было. Более того, мы посмотрели все фуры, машины — не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где те люди, которые их ищут. Я не хочу верить в то, что их было там больше», — рассказал один из членов группы, который назвался Андреем Васильченко.

13:36

У властей в очередной раз спрашивают про число жертв. Просят информацию от билетёров и кассиров, которые бы рассказали, сколько билетов было продано.





13:25

Власти обещают митингующим, что ответят все, кто виноват.





13:19

«Когда будут видео с камер центра?» — звучит вопрос из толпы. Людям отвечают, что тогда, когда это решит СК — сейчас идут следственные мероприятия. Толпа недовольна таким раскладом.





13:18

Общественников на митинге зовут в комиссию, которая будет заниматься проверкой торговых центров





13:16

Трансляция с совещания Владимира Путина закончилась на фразе губернатора Амана Тулеева о том, что он «всё сделает» (имеется в виду работа с родными погибших) по опыту трагедии на шахте «Распадская». После этого трансляция сменилась на черный экран, за кадром кто-то отчетливо произнёс «Раздолбай, ..... (бранное слово, использованное министром Лавровым в 2015 году во время переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии)».





13:12

По данным властей, 37 тел невозможно опознать без проведения генетической экспертизы. Путину обещают, что справятся с этим за «пару недель».





13:10

Губернатор Аман Тулеев просит прощения «у вас, Владимир Владимирович, лично за то, что случилось». Разгильдяйство, халатность, попустительство — так он описал причины трагедии. «Там был утренник, и там были фейерверки — оттуда все пошло, предварительно говорят», — пытается оправдаться Тулеев.





13:09

Власти сообщают, что вчера СК запросил информацию по торговому центру, на месте которого раньше была кондитерская фабрика — документы по перестройке фабрики, оформлении земельного участка, кто выдавал разрешение, кто проводил экспертизу. Все документы изъяты.





13:09

Один из участников вспоминает, что после пожара в ТЦ в Казани были проверки и в Кемерово. У него остался вопрос, почему эти проверки ничего не показали.







13:08

Короткая цитата президента с совещания: «Реветь хочется, когда послушаешь о количестве погибших детей».





13:06

Пока на площади митингуют люди, Владимир Путин вместе с чиновниками и МЧС проводит совещание. В ответ на реплику о владельцах ТЦ, у которых «цель была другая — запустить 50 арендаторов. А все остальное имело прикладной характер».





«Собственники сдали в аренду и всё. А обязанность органов власти — проконтролировать, как организована эта работа. И добиться соблюдения правил. Органы государственной власти обязаны обеспечить уровень безопасности», — парирует Путин.

13:02

У властей просят сроки проверок кинотеатров, торговых центров и других мест массового пребывания людей.





Обещают, что проверки пройдут в течение двух недель.

13:00

ТАСС сообщает, что Владимир Путин после возложения цветов отправился на совещание с полпредом по СФО Сергеем Меняйло. «Что у нас происходит — это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — передает ТАСС заявление Путина.





По федеральным телеканалам в это время сообщают в бегущей строке, что Владимир Путин сделал в Кемерово заявление о «налоговых каникулах», которые «не должны мешать обеспечению безопасности в учреждениях».









12:52

«Принято решение выплатить тем, у кого погибли дети. Сейчас начнётся процедура выплаты денег. Даже если те люди, которых здесь нет, — эта информация публично озвучена — те люди, кого здесь нет, у кого погибли близкие, родственники. Мы готовы, чтобы семью родственников включили в комиссию. Люди наверняка пойдут заявляться, информация будет открытая. Официально все увидят заявления», — предлагают власти ещё один способ удостовериться в количестве жертв.









12:39

Взявший микрофон мужчина заявляет, что у него в списке погибших 67 человек. «И это только кемеровские. А сколько их из других городов?» — задаёт он вопрос представителям власти.





12:38

Страсти накаляются. «Мы просим сюда губернатора, мы просим сюда Путина. Почему нас обманывают? Мы всё равно не узнаем правду. Сколько реально людей погибло, зачем вы нас обманываете? Кто-то, как попугай, говорит: 64. А вы докажите! Скажите фамилии. Мы что, дураки здесь?!» — почти плачет в микрофон мать пятерых детей. Судя по всему, людей сильно зацепила просьба поднять руки тех, кто потерял в огне близких. «Детей чужих не бывает, они все — наши дети!» — кричат люди.





12:31

«Дайте информацию о пропавших людях, помогите нам», — просит собравшихся вице-губернатор Сергей Цивилев. Его слова тонут в криках. В то, что погибших всего 64 человека, люди не верят. «Какой это был зал? Из какого не выбрались люди? Там есть на 146 мест зал, в нём были дети?» — спрашивает плачущий в микрофон мужчина.





12:28

«Мы ничего не скрываем, нет смысла ничего скрывать, мы просим вас о помощи», — говорят власти, надо решать ситуацию вместе. И просят дать данные, отмечают, что никакими подписками о неразглашении не занимаются.





Люди же уверены, что власти скрывают точное число погибших, чтобы избежать международных проверок, которые смогут раскрыть якобы коррупционную составляющую.

12:27

Так выглядит площадь Советов у администрации Кемеровской области — сотни людей.





Видео Кирилла Шматкова





12:25

«Я считаю, что это была последняя капля, по которой мы тут собрались. У нас очень много проблем», — говорит одна из женщин в толпе.





12:22

«К сожалению, при высокой температуре, огромной температуре, которая была при пожаре, — вы все грамотные люди, вы понимаете, что происходит с телом при пожаре. К сожалению, к большому сожалению нашему, тела очень сильно пострадали. Именно для того чтобы разобраться, я сам видел эти тела — там действительно трудно узнать, кто это. Для того чтобы выяснить это всё, прилетела специальная лаборатория, лучшая в стране, которая по ДНК делает экспертизу. Визуально это сделать невозможно, к сожалению, никто не сможет это сделать из живущих на земле — никто», — объясняют людям.





12:22

Читатель НГС прислал в редакцию видео, снятое из дома по соседству с «Зимней вишней», — на нём видно, как президент Владимир Путин прибывает на кортеже и возлагает цветы к мемориалу в память о погибших на пожаре.









12:21

Одна из женщин потребовала отдать ей тела её детей — она не может получить их из морга.





12:21

На митинге по головам считают людей, которые потеряли близких в пожаре. Человек с микрофоном почти кричит на тех, кто поднимает по две руки: «Люди, побойтесь Бога, будьте честны!».





12:19

«Почему родителей погибших детей заставляют давать подписку о неразглашении?» — спрашивает одна из женщина. Люди одобрительно кричат: «Да!».





Женщина говорит, что отказывается давать подписку: «Я буду бить во все колокола и не буду молчать».

12:17

Инициативные участники митинга собрали среди толпы данные о погибших — по их информации, только из тех родственников, кто днём во вторник оказался у правительства, насчитали 67 человек. Это без учёта жителей муниципальных районов, говорят выступающие.





12:16

Организаторы митинга сообщили, что Путин едет в морг. В толпе говорят, что только что перекрыли дорогу на аэропорт.





12:08

Слово взял отец одной из погибших девочек. Ребёнку было 11 лет.





«Она с посёлка Трещевского, она одна позвонила, сказала: здесь всё в дыму, мы горим, я дышать не могу», — заявил мужчина.

12:06













11:58

Людей, которые потеряли своих близких, попросили поднять руки.





Скриншот youtube.com, канал Ruptly





11:56

Одна из женщин заявила, что потеряла 5 детей.





11:52

Мужчина, который представился на митинге как врач бригады скорой помощи, заявил о 300 погибших.





По официальным данным, погибших 64.

11:51

Одна из женщин из толпы прокричала: «Чтобы вам сгореть, как моим детям!». Толпа также время от времени декламирует: «Убийцы!».





11:49

Собравшиеся говорят о нескольких сотнях жертв, а также о том, что пожарные приехали поздно, около 40 минут не могли спасти людей, забравшихся на крышу ТЦ.





11:38

Представители власти, на митинге они отрицают любую информацию, кроме той, что представлена официально. По официальным данным, в момент пожара в ТЦ было 1500 человек.





11:36

Первый вице-губернатор Сергей Цивилев на митинге заявил, что есть электронная почта, на которую просят присылать информацию о всех пропавших на пожаре людях. Он же пытается убедить толпу в том, что дело расследуют лучшие следователи СК.





Скриншот youtube.com, канал Ruptly





11:36

Один из участников взял микрофон и сообщил, что одна из причин, по которой он пришёл на митинг, — чтобы менялась система.





11:11

Толпа скандирует: «Правду» и «уходите»!





11:07

Собравшиеся требуют на митинг Владимира Путина и губернатора области Амана Тулеева, передаёт корреспондент НГС.



