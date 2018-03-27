Владимир Путин прилетел в Кемерово

Владимир Путин прилетел в Кузбасс рано утром

Утром 27 марта президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.







«Глава государства сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания», — сообщает РИА Новости.







27, 28 и 29 марта объявлены в Кузбассе днями траура по погибшим. В Кемеровской области приспущены флаги, региональные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.





ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днём 25 марта. По одной из версий, пожар начался в детском развлекательном центре на четвёртом этаже. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть из них пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными.

