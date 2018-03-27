Возле ДК Горького отключились светофоры: специалисты восстанавливают кабель
В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» отключились светофоры.
«Второй день не работает светофор напротив ДК Горького и гимназии
В СМЭУ рассказали, что специалисты меняют силовой кабель. Светофоры планируют включить к 12 часам.
Вчера из-за повреждённого кабеля не работал светофор на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Нарымская.
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Елена Громкова
Фото очевидца