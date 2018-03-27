Возле ДК Горького отключились светофоры: специалисты восстанавливают кабель

Фото сделано возле остановки «ДК Горького» после 8 часов утра
Фото сделано возле остановки «ДК Горького» после 8 часов утра

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «ДК Горького» отключились светофоры.


«Второй день не работает светофор напротив ДК Горького и гимназии № 12», — написала в редакцию читательница НГС.


В СМЭУ рассказали, что специалисты меняют силовой кабель. Светофоры планируют включить к 12 часам.


Вчера из-за повреждённого кабеля не работал светофор на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Нарымская

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