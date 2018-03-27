Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха опустился ниже

Сегодня общий уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске пониженный

Утром 27 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске нормальный уровень загрязнённости воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с концом прошлой недели.





Около 7:40 уровень загрязнения воздуха составлял 3 балла из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как нормальный.





Такую оценку давала станция, расположенная на Сибирской в Центральном районе, а станция на Первомайской показывала даже меньше — 2 балла.





«27 марта метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.





Этот уровень ниже, чем был 22 марта — тогда средний показатель был 4 балла и такой воздух оценивали как опасный для аллергиков. При этом уровень загрязнённости воздуха в центре Новосибирска был выше, чем по городу в целом, — 5 баллов, а в Первомайском районе даже больше: 6 баллов из 10.







