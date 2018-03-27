Задержаны возможные виновники пожара в кемеровском торговом центре

В числе задержанных — сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при получении сигнала о пожаре
В числе задержанных — сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при получении сигнала о пожаре

Следственный комитет РФ сообщил о задержании пятерых предполагаемых виновников пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта.


«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.


По информации ТАСС, на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 53 пострадали. На данный момент удалось опознать тела 25 погибших, среди которых 13 детей.


Новосибирцы скорбят по погибшим вместе с кемеровчанами. Вечером 26 марта к памятнику Ленину они начали приносить цветы и детские игрушки.


Новосибирский оперный театр в связи с трагедией в Кемерове заменил 1 апреля комическую оперу на духовную кантату — сбор от спектакля отправят семьям погибших на пожаре.


Также в память о жертвах пожара внёс изменения в свою концертную программу знаменитый скрипач-виртуоз Вадим Репин. 26 марта на концерте в Новосибирске он заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1.

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