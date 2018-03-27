Госдума рассматривает отмену статьи за угон машины

В Госдуме РФ рассматривается законопроект, предусматривающий отмену статьи 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)", сообщает «Российская газета». Угонщиков предлагается наказывать по более суровой в судебной практике статье 158 "Кража".





«Нередки случаи, когда преступник украл автомобиль, но не успел реализовать его. В этом случае он осуждается в соответствии со статьей 166 УК РФ. В то же время автоворы, успевшие реализовать украденное имущество, признаются виновными в соответствии со статьей 158 УК РФ», — отмечает в пояснительной записке автор законопроекта депутат Олег Нилов.





По данным МВД, за 2017 год в России похищено 43 тысячи автомобилей, из них 21 тысяча проходит по статье "Угон". Самыми угоняемыми машинами являются Hyundai Solaris, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Renault Duster, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser Prado 150.





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