НОВАТ отменил комическую оперу из-за трагедии в Кемерове

Весь сбор от спектакля отправят семьям погибших и пострадавших на пожаре

Новосибирский театр оперы и балета отменил показ комической оперы «Любовный напиток», намеченный на 1 апреля в 17:00, в память о погибших на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».







Вместо спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством дирижёра Дмитрия Корчака.







«Весь сбор от спектакля 1 апреля будет перечислен семьям погибших и пострадавших при пожаре 25 марта в Кемерове. Билеты, приобретённые ранее на спектакль "Любовный напиток", действительны», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе оперного театра.







Также в память о погибших в Кемерове внёс изменения в свою концертную программу знаменитый скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. 26 марта на концерте в Новосибирске он заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1 в связи с гибелью десятков людей в ТЦ «Зимняя вишня».

