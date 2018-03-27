НОВАТ отменил комическую оперу из-за трагедии в Кемерове

Весь сбор от спектакля отправят семьям погибших и пострадавших на пожаре
Весь сбор от спектакля отправят семьям погибших и пострадавших на пожаре

Новосибирский театр оперы и балета отменил показ комической оперы «Любовный напиток», намеченный на 1 апреля в 17:00, в память о погибших на пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».


Вместо спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством дирижёра Дмитрия Корчака.


«Весь сбор от спектакля 1 апреля будет перечислен семьям погибших и пострадавших при пожаре 25 марта в Кемерове. Билеты, приобретённые ранее на спектакль "Любовный напиток", действительны», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе оперного театра.


Также в память о погибших в Кемерове внёс изменения в свою концертную программу знаменитый скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. 26 марта на концерте в Новосибирске он заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1 в связи с гибелью десятков людей в ТЦ «Зимняя вишня».

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