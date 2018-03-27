Две машины столкнулись с прыгающим навстречу колесом на Октябрьском мосту

Прыгающее по дороге колесо спровоцировало ДТП
Прыгающее по дороге колесо спровоцировало ДТП

Вечером 26 марта, около 22:00, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобили Lada Priora и Toyota Corolla столкнулись с прыгающим по дороге колесом.


Оба автомобиля ехали со стороны улицы Горской в направлении улицы Восход. Навстречу им со стороны Восхода двигался автомобиль ВАЗ-2104, у которого на ходу отвалилось колесо.


«Водитель "четвёрки" утверждает, что колесо перелетело через ограждение и уже лежало на дороге. Водитель Lada Priora начал тормозить, но влетел в колесо, которое отскочило на средний ряд, где ехала Toyota. Водитель "Приоры" утверждает, что колесо катилось, а не лежало. Водитель "Жигулей" вину не признаёт», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».


У ВАЗ-2104 во время движения по мосту отвалилось заднее колесо
У ВАЗ-2104 во время движения по мосту отвалилось заднее колесо


В результате аварии пострадавших нет, но Lada Priora и Toyota Corolla получили повреждения. Виновного в ДТП определят инспекторы ГИБДД.


Колесо перелетело через ограждение
Колесо перелетело через ограждение


Аварийные комиссары отметили, что из-за аварии на мосту на некоторое время образовалась пробка со стороны Восхода. Сейчас движение уже восстановлено.


К сожалению, не обошлось без жертв ДТП, которое случилось утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар: столкнулись КАМАЗ и KIA Rio. В аварии погибла женщина.

Прочтений: 1986
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено