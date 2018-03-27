Две машины столкнулись с прыгающим навстречу колесом на Октябрьском мосту

Прыгающее по дороге колесо спровоцировало ДТП

Вечером 26 марта, около 22:00, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобили Lada Priora и Toyota Corolla столкнулись с прыгающим по дороге колесом.







Оба автомобиля ехали со стороны улицы Горской в направлении улицы Восход. Навстречу им со стороны Восхода двигался автомобиль ВАЗ-2104, у которого на ходу отвалилось колесо.







«Водитель "четвёрки" утверждает, что колесо перелетело через ограждение и уже лежало на дороге. Водитель Lada Priora начал тормозить, но влетел в колесо, которое отскочило на средний ряд, где ехала Toyota. Водитель "Приоры" утверждает, что колесо катилось, а не лежало. Водитель "Жигулей" вину не признаёт», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».





У ВАЗ-2104 во время движения по мосту отвалилось заднее колесо





В результате аварии пострадавших нет, но Lada Priora и Toyota Corolla получили повреждения. Виновного в ДТП определят инспекторы ГИБДД.





Колесо перелетело через ограждение





Аварийные комиссары отметили, что из-за аварии на мосту на некоторое время образовалась пробка со стороны Восхода. Сейчас движение уже восстановлено.







К сожалению, не обошлось без жертв ДТП, которое случилось утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар: столкнулись КАМАЗ и KIA Rio. В аварии погибла женщина.

