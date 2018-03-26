Новосибирцы принесли цветы к памятнику Ленину в знак скорби по погибшим на пожаре в Кемерове

Новосибирцы не остались равнодушными к трагедии в Кемерове

Новосибирцы начали возлагать цветы и детские игрушки в центре города, к памятнику Ленину, в знак скорби по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».







Пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, позже число жертв превысило 50 человек.







Среди погибших 9 детей, 16 человек пропали без вести, сообщало РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.





Цветы к памятнику начали приносить сегодня вечером





На месте оказалась пока одна детская игрушка





Не остались равнодушными к трагедии и музыканты. Сегодня на концерте в Новосибирске знаменитый скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1 в связи с гибелью десятков посетителей торгового центра в Кемерово.