Больше 50 человек вышли на поиски пропавших детей в Маслянино

Алексей и Артём ушли из дома вчера в 15:00

Новосибирские полицейские и волонтёры приступили к поискам пропавших братьев Алексея и Артёма Артамоновых. На поиски детей из Новосибирска отправилось больше полусотни волонтёров.





О том, что в Маслянино пропали братья Артём и Алексей Артамоновы, стало известно сегодня днём. По информации полиции, мальчики ушли из дома № 26Б на улице Гаражной в посёлке Маслянино Новосибирской области около 15:00.





«35 человек из нашего отряда выехали из Новосибирска, часть уже приехали в Маслянино 20 минут назад, часть еще в пути. В течение вечера ожидается выезд из города еще до полусотни добровольцев. В настоящее время определяется круг задач для добровольцев, выясняется, что было сделано к текущему времени местными силами полиции. Мы прорабатываем версии и поступившие свидетельства прямо сейчас. Раскрывать подробности не буду в интересах детей», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





На поиски мальчиков выехали волонтёры поисковых отрядов «Маяк», «ДоброСпас-Новосибирск» и «Лиза Алерт»: волонтёры объединились в общую команду.





В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока никаких новостей о судьбе пропавших братьев нет.





«Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску. Ведутся поиски. Задействовано максимальное число сотрудников районной полиции. Больше ничего из того, что можно доводить до СМИ, — нет. Как была изначально информация, что дети бродяжничают, пока других версий нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят сообщить в отделение МВД России по Маслянинскому району по телефонам: 8–(383–47) 21–102; 23–305; 22–019; 23–401, либо по телефону 02, либо сообщить волонтёрам: 8–800–700–54–52; 8–903–904–65–85; 8–951–393–09–11.