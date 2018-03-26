Видео: знаменитый скрипач из Новосибирска сыграл для матери трогательный концерт

Часть выступления Вадим Репин посвятил трагическим событиям в Кемерово
Часть выступления Вадим Репин посвятил трагическим событиям в Кемерово

Вечером 26 марта в концертном зале имени Каца начался необычный аншлаговый концерт — скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин посвятил его юбилею своей матери.


«В этот юбилей каким-то образом мне очень хотелось сделать приятное [для моей матери]. С другой стороны, она уже какое-то время мне напоминала, что с сольной программой в Новосибирске я не выступал уже более 20 или 30 лет, поэтому это мне дало идейные соображения <…> чтобы сделать вечер именно камерной музыки, вечер сонатный. Так родился этот концерт на фестивале», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Репин.


Музыкант уточнил, что его матери Галине Репиной скоро исполнится 70 лет — и она, живя в Новосибирске, особенно ждёт концерты Транссибирского фестиваля.


Программу для сегодняшнего концерта Вадим Репин выбирал вместе с пианистом Андреем Коробейниковым. В неё вошли соната для скрипки и фортепиано Клода Дебюсси, рапсодия № 1 Белы Бартока и соната № 3 Эдварда Грига.



Одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — дуэт решил заменить накануне концерта в связи с гибелью десятков посетителей торгового центра в Кемерово.


«Это трагическое событие, совершенно ужасное. Мне кажется, что ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может мимо этого пройти. 


Поэтому мы решили с ним (Андреем Коробейниковым. — Прим. ред.) исполнить первую сонату Прокофьева, которая совершенно другой идейности, другого плана», — пояснил Вадим Репин.


Пятый Транссибирский арт-фестиваль открылся в Новосибирске 9 марта концертом американского музыканта, обладателя Grammy Кента Нагано и художественного руководителя проекта, скрипача Вадима Репина. Они собрали полный зал, исполнив произведения Рихарда Штрауса и Макса Бруха.

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