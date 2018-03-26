Видео: знаменитый скрипач из Новосибирска сыграл для матери трогательный концерт
Вечером 26 марта в концертном зале имени Каца начался необычный аншлаговый концерт — скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин посвятил его юбилею своей матери.
«В этот юбилей каким-то образом мне очень хотелось сделать приятное [для моей матери]. С другой стороны, она уже какое-то время мне напоминала, что с сольной программой в Новосибирске я не выступал уже более 20 или 30 лет, поэтому это мне дало идейные соображения <…> чтобы сделать вечер именно камерной музыки, вечер сонатный. Так родился этот концерт на фестивале», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Репин.
Музыкант уточнил, что его матери Галине Репиной скоро исполнится 70 лет — и она, живя в Новосибирске, особенно ждёт концерты Транссибирского фестиваля.
Программу для сегодняшнего концерта Вадим Репин выбирал вместе с пианистом Андреем Коробейниковым. В неё вошли соната для скрипки и фортепиано Клода Дебюсси, рапсодия
Одно из произведений — сонату
«Это трагическое событие, совершенно ужасное. Мне кажется, что ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может мимо этого пройти.
Поэтому мы решили с ним (Андреем Коробейниковым. — Прим. ред.) исполнить первую сонату Прокофьева, которая совершенно другой идейности, другого плана», — пояснил Вадим Репин.
Пятый Транссибирский арт-фестиваль открылся в Новосибирске 9 марта концертом американского музыканта, обладателя Grammy Кента Нагано и художественного руководителя проекта, скрипача Вадима Репина. Они собрали полный зал, исполнив произведения Рихарда Штрауса и Макса Бруха.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова