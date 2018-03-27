На месте легендарной кофейни на Ленина откроется кафе с итальянской кухней

Опустевшее в начале года после закрытия здесь кофейни Traveler's Сoffee помещение на улице Ленина, 6 в центре Новосибирска нашло нового арендатора — к лету здесь должно появиться итальянское кафе с пиццей и вином.


Новое заведение ждет на улице Ленина жесткая конкуренция. Пиццу здесь уже делают больше семи заведений
Новое заведение ждет на улице Ленина жесткая конкуренция. Пиццу здесь уже делают больше семи заведений


Кофейня Traveler's coffee на Ленина открылась еще в середине 2000-х годов и работала до начала этого года. В компании объяснили тогда ликвидацию этого заведения тем, что из-за высокой арендной ставки оно никогда не было прибыльным, а сеть держала его, скорее, ради престижа.


Помещение на популярном у рестораторов перекрестке пустовало недолго — в марте в нём уже начались строительные работы. Как выяснил корреспондент НГС, новым арендатором стала компания «Хамовники», которой в Новосибирске принадлежат два одноименных пивных бара, ресторан среднеазиатской кухни «Курагадиван», фастфуд Red Hot Pizza, кофейня Buno Coffee и другие заведения.


Директор по развитию «Хамовников» Илья Карамшук подтвердил корреспонденту НГС, что арендатором этого помещения стала именно эта компания. По его словам, на этой площадке владельцы «Хамовников» собираются открыть на Ленина заведения новой для себя концепции.


Опустевшее после закрытия кофейни помещение быстро нашло нового арендатора
Опустевшее после закрытия кофейни помещение быстро нашло нового арендатора


«Это будет кафе итальянской кухни, главным блюдом которого станет пицца. Для неё мы закупили оборудование, которого нет ни у кого в Новосибирске», — уверяет представитель «Хамовников».


Кроме пиццы в будущем заведении будут готовить другие известные итальянские блюда и поить вином. Новый проект, название которого в компании не сообщают, будет работать в демократичном сегменте. Цены в заведении, по словам Карамшука, будут «примерно как в "Перчини"».


Улица Ленина в этом месте уже сегодня является чемпионом по количеству заведений с пиццей. Только в дровяной печи здесь её делают в кафе «Каприччио», в баре «На углях», и в кофейне «Чашка кофе», которая открылась в конце прошлого года в реконструированной пристройке к бизнес-центру на Ленина, 12.  Кроме того, пиццу в электрической печи пекут в пиццерии «Папа Джонс», траттории La Trenta, «Перчини», а также в барах «Шашлыкофф» и Respublica, в кулинарии «Из другого теста» и ещё нескольких заведениях.


О том, где в Новосибирске делают самую вкусную пиццу, можно прочитать в обзоре «Пицца богов».

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