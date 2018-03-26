Пробка во все стороны: около НЗХК погасли светофоры

Светофор перестал работать около 18:26
Светофор перестал работать около 18:26

На улице Богдана Хмельницкого недалеко от остановки «Завод химконцентратов» в Калининском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«В данный момент ведётся замена силового кабеля. Планируемое время окончания работ завтра к 12:00», — сообщили в СМЭУ.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 18:26. Из-за сбоя на дороге образовалась глухая пробка, скорость движения в которой не превышала 7 км/ч.


Пробка во все стороны: около НЗХК погасли светофоры


Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.

Прочтений: 4494
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено