Областные власти потратят больше 100 миллионов на ледовый дворец-долгострой под Новосибирском

Стройка остановилась в 2014 году

Спорткомплекс для хоккея появится в Краснообске к августу 2019 года — министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на достройку катка и готово потратить на это 122 миллиона рублей.







Информация о строительстве появилась на сайте государственных закупок.





Центром двухэтажного спорткомплекса станет круглогодичный каток с канадской коробкой размером 56 на 28 метров, рассказали корреспонденту НГС в компании-проектировщике площадки «ЭкоНИИпроект». В здании предусмотрены трибуны на 161 зрителя, четыре раздевалки, прокат коньков, тренажёрный зал и медпункт.







«Коробка катка готова на 99%. Осталось сделать внутренние сети электроснабжения и ЖКХ, искусственный лёд, внутреннюю отделку. Уже проведён монтаж отопления, канализации и других коммуникаций, кроме электросетей», — рассказал главный инженер «ЭкоНИИпроекта» Владимир Логачёв.







Каток строили с 2012 года, но он до сих пор не готов





Строители смонтировали слаботочные электросистемы в здании, спорткомплекс готов к отделке. Ограждающие конструкции возведены, построена подстанция, подведены коммуникации за счёт администрации Краснообска.







Обустройство крытого катка с искусственным льдом станет самым дорогим этапом после строительно-отделочных работ. Согласно документам госзакупки, только холодоснабжение льда потребует более 12 миллионов рублей, вентиляция зала — ещё около 1,8 миллиона рублей.







Строительство катка началось в 2012 году компанией «МСК-Альфа». По данным администрации Краснообска, к концу 2013 года подрядчик возвёл стены центра, потратив на это более 50 миллионов рублей, — затем стройку заморозили. Недостроенное здание ледового центра простояло с 2014 года, пока минстрой Новосибирской области 23 марта не объявил о конкурсе на завершение строительства.







Спорткомплекс спроектирован только для ледовых видов спорта





«С начала основания ВАСХНИЛа здесь был сильный ХК "Колос". Игроки клуба с помощью знаменитого тренера Владимира Полянова выигрывали "Золотую шайбу" "молодёжки" в СССР и в России. Скорее всего, новый ледовый центр назовут в честь знаменитого клуба», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главы администрации посёлка Краснообск Олег Дименин.







Новый ЛДС может появиться и в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года — в феврале этого года власти заявили, что проект новой площадки может быть скопирован с ледовых арен в Казани, Санкт-Петербурге, Ярославле и Москве.