Работника автомагазина задержали за кражу 20 тысяч из электронного кошелька

Украденные деньги задержанный успел потратить
Украденные деньги задержанный успел потратить

Новосибирские полицейские задержали 32-летнего мужчину, который украл из электронного кошелька интернет-магазина 20 тысяч рублей, — все украденные деньги он успел потратить.


По информации полиции, 22 марта ранее судимый работник магазина автомобильных запчастей украл с QIWI кошелька организации 20 тысяч рублей. Мужчина имел свободный доступ к платёжной системе. В полиции корреспонденту НГС не смогли уточнить, как назывался интернет-магазин.


«Гражданин допрошен, дал показания. Он перевёл деньги [с кошелька на свой счёт] и растратил на собственные нужды. Фирма торговала автозапчастями через интернет, все расчёты шли в электронных платёжных системах. После расследования дело будет передано в суд», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По информации полиции, его уволили с места работы.


В январе в Железнодорожный районный суд Новосибирска передали дело 53-летней бывшей сотрудницы Почты России — женщину обвиняют в краже мобильных телефонов из посылок.

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