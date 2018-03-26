Это провал: на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт

Асфальт просел через дорогу от главпочтамта
Асфальт просел через дорогу от главпочтамта

В центре Новосибирска на перекрёстке Ленина и Советской просел асфальт. 


Углубление в асфальте и стоящий рядом знак «Дорожные работы» корреспондент НГС заметил днём 26 марта.


В ноябре 2017 года компания «СИБЭКО» раскапывала грунт в этом месте, чтобы отремонтировать теплотрассу.  А на днях поблизости произошла серьёзная коммунальная авария: пересечение улицы Советской и Вокзальной магистрали залило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, а вскоре и огромная яма. Реки воды по Советской потекли на улицу Ленина. Затопило даже магазин женской одежды и несколько баров в подвалах.


Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой сообщить, когда рабочие справятся с провалом на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Советской и восстановят просевший асфальт на Ленина.

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